Güneydoğu illerinde antibiyotik ülke ortalamasının üzerinde

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, hekimler ve eczacılar katıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, akılcı ilaç kullanımı faaliyetleri ve verilerle antibiyotik kullanımı hakkında bilgi verdi. Aksoy, akılcı ilaç kullanımında önemli olanın uygun ilacı, uygun dozda, uygun sürede kullanmak olduğunu söyledi. Mesil Aksoy, hastaların yüzde 50'sinin antibiyotikleri doğru şekilde kullanmadığına dikkat çekerek, akılcı ilaç kullanımı konusunda ulusal eylem planlarının yürütüldüğünü ifade etti.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da düzenlenen Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı'na katılan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, Güneydoğu illerinde antibiyotik kullanım oranının ülke ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Aksoy, en az antibiyotik kullanımının ise Karadeniz Bölgesi'nde olduğunu kaydetti.

2011 yılında 129 milyon 953 bin reçete yazıldığını belirten Aksoy, bu ilaçların yüzde 34.94'ünü yani 45 milyon 400 binini antibiyotik yazılan reçetelerin oluşturduğuna dikkat çekerek, yapılan çalışmalarla bu oranın 2012'de yüzde 33.99'a düştüğünü vurguladı. Aksoy, 2016 yılında aile hekimleri tarafından 133 milyon 142 e-reçetenin yazıldığını, bunların yüzde 29.53'ünü yani 39 milyon 315 bin 905'inin içinde antibiyotik bulunan reçete sayısı olduğunu söyledi.

GÜNEYDOĞU İLLERİNDE YÜKSEK

Güneydoğu illerinde antibiyotik kullanımının ülke ortalamasının üzerinde, Karadeniz Bölgesi'nde ise en düşük seviyede olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle dedi:

"İl bazında değerlendirme yaptığımızda 2011 yılında Gaziantep ilk sıradaydı, yüzde 58'lik bir reçeteleme oranıyla. 2012'de de benzer bir reçeteleme değeri var, yine Gaziantep ilk sırada. 2013 yılına baktığımızda, 2014'te de aynı şekilde, Diyarbakır ilk sırada. 2015 yılında Şanlıurfa ilk sıradaydı. 2016 yılı verilerine baktığımızda da Mardin ilk sırada. 6 yıllık sürece baktığımızda hep Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerimizde daha yüksek oranda antibiyotik reçetelenirken, Karadeniz Bölgesi illerimizde daha düşük antibiyotik reçetelendiğini söylememiz mümkün."