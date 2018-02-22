Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde ücretsiz sağlık hizmeti

Gürcistan’ın Gori kentinde Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçiliği tarafından Hocalı Katliamı’nın 26. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gori kentinin Tinishidi ve Khidistavi köylerinde ücretsiz sağlık hizmeti verildi.

Azerbaycan Büyükelçiliği teşebbüsüyle Loğman Tıp Merkezi doktorları, Şida-Kartli bölgesi’nin Gori kentinde bir klinikte aralarında Azerbaycanlı Türklerinde bulunduğu iki köyün sakinlerine ücretsiz sağlık hizmeti verildi. Etkinliğe, Azerbaycan Büyükelçisi Dursun Hasanov ve beraberinde çalışanlar, Şida - Kartli Valisi Kakha Samkharadze ve diğer yetkililer katıldı. Etkinlik çerçevesinde büyükelçilik çalışanları tarafından, Hocalı Katliamına ilişkin bilgi veren broşürler dağıltıldı.

Bölge valisi Kakha Samkharadze yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Büyükelçiğinin teşebbüsü ve Şida -Kartli yönetmenliğinin desteğiyle bugün burada insanların tıbbi muayenesi gerçekleşiyor” dedi. Vali Samkharadze, Azerbaycan Büyükelçiliğinin teşebbüsüyle düzenlenen bu etkinliğin Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki dostluğun bir diğer göstergesi olduğunu dile getirdi. Samkharadze, “Bu tür girişimleri alkışlıyorum. Bu etkinlik için Büyükelçiye minnettarlığımı bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

Hocalı faciasında öldürülen Azerbaycan vatandaşlarının daima kalbinde olduğunu belirten Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçi Dursun Hasanov, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva’nın teşebbüsüyle Hocalı Katliamı’nın gerçeğini dünyaya tanıtmak için buradayız” şeklinde konuştu.