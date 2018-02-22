HABER

Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde ücretsiz sağlık hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Gori kentinde Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçiliği tarafından Hocalı Katliamı’nın 26.

Gürcistan’ın Gori kentinde Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçiliği tarafından Hocalı Katliamı’nın 26. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gori kentinin Tinishidi ve Khidistavi köylerinde ücretsiz sağlık hizmeti verildi.
Azerbaycan Büyükelçiliği teşebbüsüyle Loğman Tıp Merkezi doktorları, Şida-Kartli bölgesi’nin Gori kentinde bir klinikte aralarında Azerbaycanlı Türklerinde bulunduğu iki köyün sakinlerine ücretsiz sağlık hizmeti verildi. Etkinliğe, Azerbaycan Büyükelçisi Dursun Hasanov ve beraberinde çalışanlar, Şida - Kartli Valisi Kakha Samkharadze ve diğer yetkililer katıldı. Etkinlik çerçevesinde büyükelçilik çalışanları tarafından, Hocalı Katliamına ilişkin bilgi veren broşürler dağıltıldı.
Bölge valisi Kakha Samkharadze yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Büyükelçiğinin teşebbüsü ve Şida -Kartli yönetmenliğinin desteğiyle bugün burada insanların tıbbi muayenesi gerçekleşiyor” dedi. Vali Samkharadze, Azerbaycan Büyükelçiliğinin teşebbüsüyle düzenlenen bu etkinliğin Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki dostluğun bir diğer göstergesi olduğunu dile getirdi. Samkharadze, “Bu tür girişimleri alkışlıyorum. Bu etkinlik için Büyükelçiye minnettarlığımı bildiriyorum” ifadelerini kullandı.
Hocalı faciasında öldürülen Azerbaycan vatandaşlarının daima kalbinde olduğunu belirten Azerbaycan’ın Gürcistan Büyükelçi Dursun Hasanov, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyeva’nın teşebbüsüyle Hocalı Katliamı’nın gerçeğini dünyaya tanıtmak için buradayız” şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli’nde dijital hastane toplantısı

Kırklareli’nde dijital hastane toplantısı

Engelli ailelerine seminer

Engelli ailelerine seminer

ESOGÜ’de organ nakli devrimi

ESOGÜ’de organ nakli devrimi

Gebelikte testlerin önemi

Gebelikte testlerin önemi

2 günlük bebeğe başarılı ameliyat

2 günlük bebeğe başarılı ameliyat

Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

Çocuklarda diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.