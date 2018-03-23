Hacamat SGK’lı oluyor

Sağlık Bakanlığı ilaç bağımlılığını azaltmak ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp’ı yaygınlaştırmak amacıyla giderlerinin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) karşılanması için çalışma başlattı.

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine ilgi artması sonrasında Sağlık Bakanlığı’da konuyu yakından takip etmeye başladı. Alternatif Tıp’da Akupunktur, Sülük, Mezoterapi, Hipnoz, Kupa uygulaması (Hacamat), Fitoterapi, Refleksoloji, Homeopati, Osteopati, Ozon, Apiterapi, Proloterapi, Larva, Müzikterapi gibi yöntemler kullanıyor. Sağlık Bakanlığı’da ilaç bağımlılığını en aza indirmek ve Tamamlayıcı Tıp’ı yaygınlaştırmak amacıyla yeni yollar arıyor. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı Tıp’ın giderlerinin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumundan karşılayacak. “4 uygulama yapılıyor”

Türkiye’de Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ilk uygulama merkezi yaklaşık 3 sene önce Sakarya’da açıldı. Sakarya Eğitim Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Kampüsü’nde Tamamlayacı Tıp olarak vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Sakarya’daki poliklinikte hacamat olarak bilinen kupa uygulaması, sülük, akupukntur, proloterapi uygulaması ile toplam 4 uygulama yapılıyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen büyük ilgi gören Tamamlayıcı Tıp’ın hastaları da her geçen gün artıyor.

"Tamamlayıcı Tıp Merkezi Sakarya’da 3 yıldır hizmet veriyor"

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ekrem Yılmaz, "Geleneksel Tamamlayıcı Tıp, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde kullanılan farklı kültürlere özgü; teori, inanç ve tecrübelere dayalı izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünü olarak tarif ediliyor. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp tabi eski uygulamalar, tarihinden de anlaşıldığı gibi; eski teori, inanç ve terimlere dayalı uygulamalar. Ama Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihini sağlıkta yeni bir sayfanın açıldığı zaman olarak söylenebilir. O tarihte Sağlık Bakanlığınca, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelik ile 15 tane yöntem, usul Tamamlayıcı Tıp olarak tanımlandı. Türkiye’deki durumu böyle. Sakarya’da da yönetmelik yayınlandıktan 1 yıl kadar sonra biz burada bu polikliniği açtık. Daha sonra uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim merkezi özelliği kazandık. Şuanda biz Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde akupunktur uygulaması ile başladık. Akupunktur, Türkiye’de Tamamlayıcı tıpın ilk tanımlanan ve sertifikaları verilen ilk uygulamaydı. Bizde 2003 yılından itibaren bunu yapıyorduk, 15 yıla yakındır. Yönetmelikten sonra kupa uygulaması, sülük (hirudoterapi) uygulaması, proloterapi uygulaması ile birlikte toplam 4 uygulamayı burada hizmetini 2 hekim olarak veriyoruz. İleriki zamanlarda hipnoz, ozon, mezoterapi ve apiterapi hazırlıklarımız var. Ve homeopati, fitoterapi gibi diğer uygulamalar ileri de başlayabilecek. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezimiz Sakarya’da 3 yıldır hizmet vermekte" dedi.