HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Sağlıklı Hayat Merkezi7ni hizmete açarken müjde verdi.

Hakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Sağlıklı Hayat Merkezi7ni hizmete açarken müjde verdi. Çavuşoğlu, "Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa'ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması gerçekleştirdik. Devam eden süreçte bu sayı 950’ye çıkacak" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü birimleri de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavşoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir müjdeyi de paylaşarak, "Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa7ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli atamasını gerçekleştirdik. Devam eden süreçte de bu sayıyı 950'ye tamamlayacağız. Bursamıza hayırlı, uğurlu olsun. Gecemizi gündüzümüzü Bursa’ya hizmet için adıyoruz" dedi. Ak Parti’nin en belirgin özelliği olarak sağlıkta yaptığı hizmetleri işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bu ülkede 2002’den önce insanımızın hastalığa düçar olduğunda istenmeyen ortamları bugün bile televizyon arşivlerinden izlerken içimiz kan ağlıyor. Özel hastanelerin önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımız, ilaç alamayan vatandaşlarımız, 10 kişilik koğuş gibi odalarda iç içe sağlık arayan hastalarımız. Bunlar hepsi Türkiye’de yaşadığımız manzaralardı. Şükürler olsun bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla hastalarımıza artık 7 yıldızlı konforu sağlayacak bir ortamı sunuyoruz. Sağlıkta sadece Bursa’yı saymaya kalksak, sağlanan yatırımlarla emin olun burada saymakla bitiremeyiz. Orhangazi hizmette, Gemlik'i yarın açıyoruz. İznik'i açtık. Yenişehir'i önümüzdeki süreçte açacağız. İnegöl'e devlet hastanesi ve ağız ve diş sağlığı hastanesi, Gürsu'da Cüneyt Yıldız hastanesi, Kestel de hastane inşaatları yükseliyor. Şevket Yılmaz ek binalarını yaptık. Eski İhtisas Hastanesinin yerine Muradiye Devlet Hastanesini yapacağız. Tüm bunların dert ile ve insanına sevda ile oluyor. Birileri de bugün kanal kanal, meydan meydan dolaşarak, yapmış olduğumuz yatırımları durduracağını vaat ediyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı. Nükleer santrali, Kanal İstanbul’u, Hızlı Treni durduracağını, mazlum milletlere ulaşan TİKA’yı kapatacağını söyleyenler, kimin adına, kim için yıkacakmış bunları? Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu bunu diyenlerin? Demek ki yok."
İl Sağlık Müdürü Dr.Özcan Akan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Orhangazi İlçe Başkan vekili Fahrettin Uludağ ve Orhangazi’deki sağlık birimleri yöneticilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Servis Noktası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü açılışları gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Merkezini gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, spor aletlerinin olduğu salonda yürüyüş bandına bindi.

FOTOĞRAFLI

Hakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandıHakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandıHakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandıHakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandı

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Bakan Demircan: Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruzBakan Demircan: Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz
Tarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarıTarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

İlginizi Çekebilir

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beko ile şampiyonlar gibi beslen

Beko ile şampiyonlar gibi beslen

Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.