Hakan Çavuşoğlu: Bursa’ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması onaylandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Sağlıklı Hayat Merkezi7ni hizmete açarken müjde verdi. Çavuşoğlu, "Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa'ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli ataması gerçekleştirdik. Devam eden süreçte bu sayı 950’ye çıkacak" dedi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü birimleri de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavşoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bir müjdeyi de paylaşarak, "Bursamız bir sağlık ordusuna kavuşuyor. Bugün onayını aldık, Bursa7ya 275 hemşire, ebe ve sağlık personeli atamasını gerçekleştirdik. Devam eden süreçte de bu sayıyı 950'ye tamamlayacağız. Bursamıza hayırlı, uğurlu olsun. Gecemizi gündüzümüzü Bursa’ya hizmet için adıyoruz" dedi. Ak Parti’nin en belirgin özelliği olarak sağlıkta yaptığı hizmetleri işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu ülkede 2002’den önce insanımızın hastalığa düçar olduğunda istenmeyen ortamları bugün bile televizyon arşivlerinden izlerken içimiz kan ağlıyor. Özel hastanelerin önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımız, ilaç alamayan vatandaşlarımız, 10 kişilik koğuş gibi odalarda iç içe sağlık arayan hastalarımız. Bunlar hepsi Türkiye’de yaşadığımız manzaralardı. Şükürler olsun bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla hastalarımıza artık 7 yıldızlı konforu sağlayacak bir ortamı sunuyoruz. Sağlıkta sadece Bursa’yı saymaya kalksak, sağlanan yatırımlarla emin olun burada saymakla bitiremeyiz. Orhangazi hizmette, Gemlik'i yarın açıyoruz. İznik'i açtık. Yenişehir'i önümüzdeki süreçte açacağız. İnegöl'e devlet hastanesi ve ağız ve diş sağlığı hastanesi, Gürsu'da Cüneyt Yıldız hastanesi, Kestel de hastane inşaatları yükseliyor. Şevket Yılmaz ek binalarını yaptık. Eski İhtisas Hastanesinin yerine Muradiye Devlet Hastanesini yapacağız. Tüm bunların dert ile ve insanına sevda ile oluyor. Birileri de bugün kanal kanal, meydan meydan dolaşarak, yapmış olduğumuz yatırımları durduracağını vaat ediyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı. Nükleer santrali, Kanal İstanbul’u, Hızlı Treni durduracağını, mazlum milletlere ulaşan TİKA’yı kapatacağını söyleyenler, kimin adına, kim için yıkacakmış bunları? Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu bunu diyenlerin? Demek ki yok." İl Sağlık Müdürü Dr.Özcan Akan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Orhangazi İlçe Başkan vekili Fahrettin Uludağ ve Orhangazi’deki sağlık birimleri yöneticilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Servis Noktası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü açılışları gerçekleştirildi. Sağlıklı Hayat Merkezini gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, spor aletlerinin olduğu salonda yürüyüş bandına bindi.

