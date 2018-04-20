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Hakkari Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Hakkari Devlet Hastanesi bünyesindeki ‘Diyabet Okulu’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 65 hastaya ‘Diyabet Okulu Diploması’ verildi.Hakkari Devlet Hastanesinde diyabet hastaları ve yakınları için açılan ‘Diyabet Okulu’, yöre halkından tam not aldı.

Hakkari Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

Hakkari Devlet Hastanesi bünyesindeki ‘Diyabet Okulu’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 65 hastaya ‘Diyabet Okulu Diploması’ verildi.
Hakkari Devlet Hastanesinde diyabet hastaları ve yakınları için açılan ‘Diyabet Okulu’, yöre halkından tam not aldı. Yaşamlarında zorluklarla karşılaşan diyabet hastalarına gündelik sorunlarının çözümünde yardımcı olunması amacıyla açılan okula, hasta ve hasta yakınlarının büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen diploma dağıtım programına Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Eroğlu, Diyetisyen Ümmügülsüm Erdoğan, Diyabet Eğitim Hemşiresi Makbule Başaran, hasta ve yakınları katıldı. Slayt gösterimleri eşliğinde diyabet (şeker hastalığı) hakkında detaylı bilgiler veren Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Eroğlu, “Diyabet, kandaki glukoz (şeker) miktarının çok fazla olduğu ve uzun süreli devam eden bir hastalıktır. Enerji kaynağı olarak şeker gerekli, ancak fazlası sorunlara neden olur” dedi.
Daha sonra slayt gösterimleri eşliğinde diyabet olanların nasıl beslenmesi gerektiği konularında hasta ve hasta yakınlarına bilgi veren Ümmügülsüm Erdoğan, şeker hastalarında yiyeceklerin doğru miktarda yenilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.
Soru-cevap şeklide devam eden eğitimde, hastalar sağlıklı bir yaşam için yürüyüş parkuru yapılması talebinde bulundu.
Daha sonra ‘Diyabet Okulu’nu başarıyla tamamlayan hastalara ‘Diyabet Okulu Diploması’ ise Diyabet Eğitim Hemşiresi Makbule Başaran tarafından verildi.
Ücretsiz olarak verilen eğitimle diyabet hastalarının hayatını biraz daha kolaylaştırdıklarını dile getiren Diyabet Eğitim Hemşiresi Makbule Başaran, “Buradaki eğitimleri düzenli olarak ayda bir veriyoruz. Her gün ise diyabet hastalarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitimleri başarışla tamamlayan 65 hastaya diploma verdik” dedi.
Program, verilen ikramlarla sona erdi.

Hakkari Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

Hakkari Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

Hakkari Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

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