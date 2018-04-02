HABER

Hakkari’de “ 2 Nisan Otizm Farkındalık” yürüyüşü düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Hakkari’de düzenlenen Fark et, kabul et bizimle yürü ”2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” yürüyüşü büyük ilgi gördü.Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASP) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Hakkari’de “ 2 Nisan Otizm Farkındalık” yürüyüşü düzenlendi

Hakkari’de düzenlenen Fark et, kabul et bizimle yürü ”2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” yürüyüşü büyük ilgi gördü.
Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASP) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde başlayan programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Milli Eğitim Müdürü Feysel Durgun, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman, ASP Müdürü Salih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kız meslek lisesi öğrencileri, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Gün dolayısıyla otizmli çocuklara balonlar hediye edildi. Bazıları bisikletli bazıları ise ellerinde değişik pankartlar bulunan kalabalık Dr. Funda Toprak ile birlikte yürüyüşe geçerek öğrencilerin attığı değişik sloganlarla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önüne kadar yürüdüler. Burada Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan programda otizmli çocuklar basketbol, okçuluk, beysbol ve değişik oyunlar oynayarak eğlendiler.

Hakkari’de “ 2 Nisan Otizm Farkındalık” yürüyüşü düzenlendi

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdilerAK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler
Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.