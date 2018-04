Hakkari’de “ 2 Nisan Otizm Farkındalık” yürüyüşü düzenlendi

Hakkari’de düzenlenen Fark et, kabul et bizimle yürü ”2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASP) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde başlayan programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Milli Eğitim Müdürü Feysel Durgun, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman, ASP Müdürü Salih Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kız meslek lisesi öğrencileri, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Gün dolayısıyla otizmli çocuklara balonlar hediye edildi. Bazıları bisikletli bazıları ise ellerinde değişik pankartlar bulunan kalabalık Dr. Funda Toprak ile birlikte yürüyüşe geçerek öğrencilerin attığı değişik sloganlarla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önüne kadar yürüdüler. Burada Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan programda otizmli çocuklar basketbol, okçuluk, beysbol ve değişik oyunlar oynayarak eğlendiler.