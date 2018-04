Halk Sağlığı Genel Müdürü İlter: “Kızamık hastalığını hayatımızdan tamamen çıkarmayı hedefliyoruz”

“Tek bir kimlikte istediğiniz yerde muayene olabiliyorsunuz, dünyada böyle bir sistem daha yok”

Genel Kurulda konuşan Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kazım Sezen ise, tek bir kimlikle Türkiye’nin her yerinde ve her hastanesinde muayene olabilindiğini hatırlatarak, dünyada daha böyle bir sistemin olmadığını kaydetti.

Dr. Sezen, “İsterseniz 5 tane fakülte bitirin, nereyi bitirirseniz bitirin eğer bu bakış açımız, iman gözüyle bakamıyorsa, insan gözüyle bakamıyorsanız karşınızda insanlara insani değerle bakamıyorsanız yaptığınız hizmetten ne siz zevk alırsınız ne de karşınızdaki insanı mutlu ederseniz. Onun için bir hizmet veriliyor. Allah razı olsun. Şuan Türkiye’de Dünyada ilk 5 içerisinde yer alıyor. Bir MEDULA sistemi var, bu sistem ne Avrupa’da ne Amerika’da ne de başka bir ülkede var. Bizim insanımızın şuanda yüzde 99’u sağlık sistemimizin içerisinde bulunuyor. Sadece nüfus cüzdanını göstererek istediği yerde Ankara’da profesöre bile muayene olabiliyor. Dünyada böyle bir şey yok” dedi.

Türkiye’de e-nabız sistemi ile MEDULA sisteminin olduğunu ve bunun yanında 3 milyon Suriyelinin de bunduğunu hatırlatan Dr. Sezen, şöyle konuştu: “Bırakın Türk vatandaşlarını Suriyeliler bile, çıkartılan kimlik kartlarını göstererek istediği doktora muayene olabiliyor, ilacını alabiliyor. O ülkelerin kendi vatandaşları bile duruma şaşırıyor. Ben, Malezya’dan 10 gün önce geldim. Malezya’nın milli geliri Türkiye’nin iki katı, yani 25 bin dolar oluyor. Ama doktora gittiğinizde elinize faturayı tutuşturuyorlar. Bu kadar imkana sahip ülke bunu başaramamış”

ABD’de Türkiye’deki gibi sosyal güvenlik kurumuna benzer bir kurumun bulunmadığını anlatan Dr. Sezen, şunları kaydetti:

“Resmi bir sosyal güvenlik sistemi yok. Özel sağlık sigortacılığı kuruluşları var. Ciddi primler ödüyorsunuz. Prim ödemediğiniz zaman sağlık hizmeti alamıyorsunuz. 30 milyon insan Türkiye’nin nüfusunun yarısına yakın insan, sokakta yatıyor. Evi yok. Bizim Müslüman teşebbüsler, yardım kuruluşları sokakta kalanlara yardımcı olmaya çalışıyor, sağlıklarıyla ilgileniyor. Kapitalizmde paran yoksa öl. Avrupa, 80 yıldır sosyal devlet iddiasıyla gidiyor. Bugün biz diyoruz ki, 80 milyon vatandaşımızı sosyal güvence altına aldık. Evde sağlık hizmeti veriyoruz. Kastamonu’da yok ama 15 tane ilde evde fizik tedavi hizmeti veriliyor. Şehir merkezine en uzak bir köyde yatalak olarak yaşayan vatandaşa, fizyoterapistler giderek en iyi şekilde fizik tedavi hizmeti veriyor. Bunları anlattığımız zaman Avrupa’dakiler bize, siz aklınızı mı kaçırdınız diyorlar. Bunlar çok pahalı bir hizmet, biz bundan kaçmaya çalışırken siz, daha çok bu hizmetleri vermeye çalışıyorsunuz. Bu bize, zenginliğimizi gösteriyor. Bu insana değer vermeyi gösteriyor. Gerçekten biz, dünyaya örnek olabilecek bir sağlık sistemi içerisindeyiz. Her ne kadar bizim hekimlerimiz, sağlık personelimiz, hemşireler, sağlık çalışanları, hayatlarından memnun olmasalar da, problemler olsa da ama gerçekten çok büyük işler yapıyorlar”

Türkiye’nin ümmetin duasıyla 50 yıl daha önünün kesintisiz açık olduğunu ifade eden Dr. Sezen, şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesini yaşadık, Afrin operasyonu yapıldı. Anadolu Müslüman bir memleket, inanmış bir memleket. Çok güzel bir vatandayız. Ama bu memlekette ne yazık ki bu memleketin hainleri de var. Her türlü tuzakları önümüze kuruyorlar. Yetmiyor dışarıda da bunların arkası var. Onlar destekliyor. Önümüze tuzaklar açıyorlar, engeller koyuyorlar ama bu milletin dualara sebebiyle darbeyi 3-5 saat öne almak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra kendi kazdıkları çukura kendileri düşüyorlar. 15 Temmuz darbesi sonrasında bu millet ayaklandı, gözü açıldı. Fırat Kalkanı harekatını biz televizyon karşısında basit görüyoruz, Afrin harekatını basit görüyoruz ama bu milleti ayakta ve zihinde tutan, güç veren şehadettir. Biz, gitmişiz Afrin’de mazlumların elinden tuttuk. O teröristlerin elinden kurtardık. Onların duasıyla bu memleket inanıyorum ki belki bir 50 yıl daha önü açıktır. Hiçbir kafir pis çizmesiyle gelerek bu vatana ayak basamayacaktır.”