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Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç:

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 16:08 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç:

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, kanserle mücadelede en öncelikli amacın kanser konusundaki farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akin ve Dr. Osman Demir ile birlikte Esenyurt Mahallesinde bulunan Servet Başkal Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’ini ziyaret eden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, burada basın açıklaması yaptı. Kanserin, dünyada ve Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarının ardından gelen en önemli ölüm nedeni olduğunu belirten Dr. Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya genelinde giderek artmakta olan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik, maddi, manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır.

Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de öldürücü olabilmesinin yanı sıra, sebep olduğu fonksiyon bozuklukları ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle çağımızın en önemli sağlık sorunlarındandır.

2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Sağlık Toplantısı’nda ‘Dünya Kanser Bildirgesi’ yayınlanmış ve bu bildirgede global kanser yüküne değinilerek kanser kontrolünün önemi vurgulanmıştır. Bu bildirgeye göre ana hedef kansere bağlı erken ölümlerin engellenmesiyle beraber kanser tanısı alanlarda yaşam oranlarının ve yaşam kalitesinin artırılması olarak belirlenmiştir.

Kanserle mücadelede hedef; halkın kanser konusunda farkındalığının arttırılmasını sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı da öncelikle kanserin önlenmesi ve kanser tarama programlarına odaklanmıştır. Sağlık personeli ve halkı kanser konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitimler ve tarama programlarını yürütmek üzere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez (KETEM)’leri kurulmuştur.”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç:

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç:

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kılıç:

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