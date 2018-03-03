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Hamburger yerine Kereviz Burger yiyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Dr.Fevzi Özgönül, “Diyettesiniz ve canınız hamburger istiyor ama çok kalorili olduğu için yiyemiyorsunuz.

Hamburger yerine Kereviz Burger yiyin

Dr.Fevzi Özgönül, “Diyettesiniz ve canınız hamburger istiyor ama çok kalorili olduğu için yiyemiyorsunuz. O zaman hiç tereddüt etmeden ‘Şişmanlatmayan Kereviz Burger’i deneyin” dedi.
Dr.Fevzi Özgönül, Hamburgerin büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri olduğunu belirterek, “Çok tüketilen bir besin olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Hamburgerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle yetişkin kişiler çocuklarını bu tür gıdalardan uzak tutmalıdır” diye konuştu.
Aslında hamburgerin Türk usulü köfte ekmeğe benzediğini kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, “İçerisindeki salatası, marulu, turşusu, köftesi benzerdir. Farkı ekmeğindedir. Hamburgerin ekmeği o kadar yumuşaktır ki yediğimizde çok kolay sindirilip hemen kandaki şekerimizi yükseltir. Hele yanında bir de şekerli bir içecek içersek bu süreç çok daha hızlanır.
Aslında hamburger başka bir bakış açısı ile baktığımızda çok da sağlıksız değildir. Eğer köftesi et köfte ise, içerisinde olan diğer malzemelere bakalım, bir marul yaprağı ve domates var. Bazen turşu ve soğan halkaları da bulunabilir.
Çocuklarımıza hamburger gibi köfte ekmek vererek de onları bu alışkanlıklarından kurtarabiliriz. Sadece ekmeğini ve köftesini değiştirerek sağlıklı bir öğün yapabiliriz.Mesela köftesini kerevizden yaparsanız çocuğunuza ve kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz” diye konuştu.
Dr.Fevzi Özgönül, şişmanlatmayan Kereviz Burger için gerekli malzemeleri hazırlanışını şöyle aktardı;
“2 adet kereviz, 1 adet yumurta, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz, Limon, Sıvı yağ, 1 lt su
Sosu İçin: 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 çay fincanı süzme yoğurt, Marul, Dereotu
Hazırlanışı: Kerevizleri halka halka doğrayın. Kaynayan suyun içine biraz tuz ve birkaç damla limon sıkıp kerevizleri haşlayın. Haşlanan kerevizleri önce una, sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayıp az yağda önlü arkalı kızartın. Bir kasede yoğurdu, sarımsağı ve hardalı karıştırın. Kızarttığınız kereviz burgerleri sos eşliğinde marul ve dereotu ile servis yapın.”

Hamburger yerine Kereviz Burger yiyin

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