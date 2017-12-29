"Hamile kadınlar kışın öpüşmekten ve tokalaşmaktan kaçınmalı"

İSTANBUL, (DHA) - KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Kış aylarında hamile kalmak fazla özen ister. Sağlıklı kalmak için açık havada günde 15 dakika yürüyüş yapmak gerek. Haftada üç porsiyon balık tüketmek ve grip riskinden dolayı tokalaşmaktan, öpüşmekten ve yakın temastan kaçınmak gerekiyor" dedi.

Kış aylarında hamile kalmanın biraz daha fazla özen gerektirdiğini söyleyen Taşdemir, "Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına sebep olabiliyor. Diğer yandan alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlar da enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Sağlıklı kalmak için kışın hamile kalan kadınlar günde 15 dakika da olsa açık alanda yürüyüş yapmalı" uyarısında bulundu.

HAFTADA ÜÇ PORSİYON BALIK TÜKETİN"

Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir kışın hamile kalanlar için beslenme önerilerinde bulunarak, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Haftada üç porsiyon balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Taşdemir, "Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacaktır" diye konuştu.