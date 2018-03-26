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Hamileliğin çikolata kistine olan etkisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hamileliğin çikolata kistine olan etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hamileliğin çikolata kistine olan etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Usta, hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanının 20’nci yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durum olduğunu belirtirken, tedavisi hakkında biLgiler de verdi.

Hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanı bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta, ’’Bu fikir 20’nci yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durumdur. Çikolata kisti için hamilelik, 1950 ve 1960’lı yıllarında başlarından itibaren bir tedavi yöntemi olarak önerilmiştir. Bu dönemlerde çikolata kisti bulunan kadınların vaka sunumlarında gebelikten sonra çikolata kistinin ortadan kalktığı bilgileri yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere vaka sunumları bilimsel olarak en düşük kanıt gücüne sahip verilerdendir. Her zaman gerçekleri yansıtmayabilir. Günümüzde ise tedavi olarak hamilelik uluslararası endometriozis yönetimi kılavuzlarında yer almamaktadır ve hamileliğin, çikolata kistini yok ettiği düşüncesi bir mit olarak değerlendirilmektedir’’ şeklinde konuştu.

Hamilelik ve çikolata kistinin ilişkisi
Çikolata kisti olan kadınların, diğer kronik ağrı koşullarında olduğu gibi beynin ağrı sürecinde bir değişiklik yaşadığını belirten Doç. Dr. Usta, özellikte Pelvis’te (leğen kemiğinin içinde) bulunan sinirlerin, kronik ağrısı olmayan kadınlara göre daha hassas olduğuna vurgu yaptı. Usta, menstrual döngünün, bu hassas sinirleri tahriş ettiğini, uyardığını ve ağrı yollarını güçlendirdiğini belirterek, çikolata kisti olanların adet döneminin, normal bir adet dönemine göre çok daha ağrılı geçtiğini ifade etti.

Ağrı yollarının güçlenmesini önlemenin yollarından birinin de düzenli menstrüasyonu tamamen durdurmaktan geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Usta, çikolata kisti olan kadınların hormonal kontraseptif kullanımıyla ağrı şikayetlerinin kontrol altına alabilmesinin bu şekilde sağlandığını belirtti. Doç. Dr. Usta, bu tarz tedavi yöntemleri ile çikolata kistinin büyümesinin engellenmesi ve kist kaynaklı belirtilerin bastırılabilmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Gebelik döneminde salgılanan hormonların kistin büyümesini engelleyebildiği ya da küçülmesini sağlayabildiğini dile getiren Doç. Dr. Usta, ’’Hamilelik sırasında kadınlarda menstrüasyon olmadığı için, gebelikle çikolata kisti kaynaklı ağrıların hafiflemesi mümkün olabilmektedir. Ancak diğer taraftan gebeliğin hassas pelvik sinirlere ekstra baskı yapmasından dolayı çikolata kisti ile ilişkili ağrının daha da kötüleşmesi de ihtimaller dahilindedir. Doğum gerçekleştikten sonra azalmış olan ağrının geri dönmesi oldukça sık görülmektedir’’ diye konuştu.

Özellikle doğum sonrası adet döngüsünün eski hale gelmesi ile beraber, çikolata kisti odaklarında ya da ağrı yollarında herhangi uzun zamanlı bir değişiklik olmamasından dolayı bu ağrıların geri geldiğini söyleyen Doç. Dr. Usta, gebeliğin baskılayıcı etkisinin geçici olduğunu, bununla birlikte çikolata kisti olan kadınların erken doğum yapma, sezaryen olma, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma ve düşük yapma olasılıklarının sağlıklı bireylere göre daha da arttığını ifade etti.

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