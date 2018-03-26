Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hamileliğin çikolata kistine olan etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, hamileliğin çikolata kistine olan etkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Usta, hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanının 20’nci yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durum olduğunu belirtirken, tedavisi hakkında biLgiler de verdi. Hamileliğin, çikolata kistine iyi geldiği gibi yaygın bir kanı bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta, ’’Bu fikir 20’nci yüzyıl başlarından itibaren akıllara yerleşmiş bir durumdur. Çikolata kisti için hamilelik, 1950 ve 1960’lı yıllarında başlarından itibaren bir tedavi yöntemi olarak önerilmiştir. Bu dönemlerde çikolata kisti bulunan kadınların vaka sunumlarında gebelikten sonra çikolata kistinin ortadan kalktığı bilgileri yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere vaka sunumları bilimsel olarak en düşük kanıt gücüne sahip verilerdendir. Her zaman gerçekleri yansıtmayabilir. Günümüzde ise tedavi olarak hamilelik uluslararası endometriozis yönetimi kılavuzlarında yer almamaktadır ve hamileliğin, çikolata kistini yok ettiği düşüncesi bir mit olarak değerlendirilmektedir’’ şeklinde konuştu.

Hamilelik ve çikolata kistinin ilişkisi

Çikolata kisti olan kadınların, diğer kronik ağrı koşullarında olduğu gibi beynin ağrı sürecinde bir değişiklik yaşadığını belirten Doç. Dr. Usta, özellikte Pelvis’te (leğen kemiğinin içinde) bulunan sinirlerin, kronik ağrısı olmayan kadınlara göre daha hassas olduğuna vurgu yaptı. Usta, menstrual döngünün, bu hassas sinirleri tahriş ettiğini, uyardığını ve ağrı yollarını güçlendirdiğini belirterek, çikolata kisti olanların adet döneminin, normal bir adet dönemine göre çok daha ağrılı geçtiğini ifade etti. Ağrı yollarının güçlenmesini önlemenin yollarından birinin de düzenli menstrüasyonu tamamen durdurmaktan geçtiğini dile getiren Doç. Dr. Usta, çikolata kisti olan kadınların hormonal kontraseptif kullanımıyla ağrı şikayetlerinin kontrol altına alabilmesinin bu şekilde sağlandığını belirtti. Doç. Dr. Usta, bu tarz tedavi yöntemleri ile çikolata kistinin büyümesinin engellenmesi ve kist kaynaklı belirtilerin bastırılabilmesinin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.