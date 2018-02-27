Hamilelik döneminde bitkisel ilaç kullanımı

Aksu Vital Ar-Ge Merkezinden eczacı Gülay Fidaner, anne adaylarının hamilelik döneminde ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, bitkisel ilaç kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eczacı Gülay Fidaner, hamilelikte doğal veya sentetik kaynaklı ilaç kullanımından mümkün olduğu ölçüde kaçınılması gerektiğini ifade ederek, “Hamilelik döneminde anne adayları ilaç kullanımı konusunda çok daha dikkatli olmalı. Bu konuyla ilgili 1960’lı yıllarda yaşanan talidomid faciası sağlık dünyasının bu konuda ne kadar hassas davranması gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarıydı. Sabah bulantılarının giderilmesi için hamilelere verilen talidomid kol ve bacakları eksik çocukların doğmasına sebep olmuştur. İşte bu sebeple hamilelikte doğal veya sentetik kaynaklı ilaç kullanılmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır ama tabi ki bu her zaman mümkün olmamaktadır. Diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıkların olduğu durumlardaki gibi” diye konuştu.

"Önemli olan doza dikkat etmektir"

Bitkisel ilaç kullanımında dozaja dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Fidaner, “İlaçlar hamilelikte kullanımında sebep olabileceği risklere göre sınıflandırılmıştır. Sentetik ilaçlardaki hamilelik kategorisindeki sınıflandırmalar kendiliğinden kullanan insanların beyanları veya deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur. Ancak bitkisel ilaçlarda bu durum daha belirsizdir. Birçok bitkisel ürün için hamilelikte kullanılması önerilmez bunun temel nedeni bilimsel verilerin yetersizliğidir. Ancak geleneksel olarak uzun süreli kullanımı olan bitkilerle ilgili genel fikir edinilebilmektedir. Bu noktada önemli olan doza dikkat etmektir. Aşırıya kaçılmamalı ve sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen miktarlara uyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarına tavsiyeler

Eczacı Fidaner, Annelerin hamilelikte karşılaşabileceği sorunlara vurgu yaparak, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Fidaner, şöyle konuştu: "Annelerin hamilelikte sıklıkla bulantı, mide yanması, sindirim sorunları, idrar yolları enfeksiyonu, grip ve soğuk algınlığı gibi şikâyetleri olmaktadır. Sabah bulantıları ve sindirim sistemi şikayetleri için zencefil kullanımı oldukça yaygındır. Zencefilin etkinliği ve hamilelikte güvenilirliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Günlük kullanımı 1 gramı geçmemelidir aksi halde düşük riskini arttırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için kranberi meyvesinin verildiği bir çalışmada hamilelikle ilgili herhangi bir olumsuz durum gözlememiştir. Rahatlamak ve sindirimi kolaylaştırmak için ayrıca gaz giderici ve ödem söktürücü etkisi olduğundan papatya hamilelik döneminde kullanılabilir. Ancak polen alerjisi olan kişiler kullanmamalıdır ve doğru papatya türünün, mayıs papatyası veya Alman papatyası, olduğundan emin olunmalıdır. Güvenilir kaynaklardan temin edilmelidir".