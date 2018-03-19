HABER

Hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Gebelik süresince bedende meydana gelen değişikliklerin aynı zamanda hoş olmayan görüntülere, lekelere, kırıklara, çatlaklara ve diğer istenmeyen etkilere sebep olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Elbette bunu önlemek ve gebeliğin ardından karşılaşabilecek bakım sorunlarının önüne geçebilmek için hamilelik sırasında da cilt bakimi yapılmalıdır.

Hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat

Gebelik süresince bedende meydana gelen değişikliklerin aynı zamanda hoş olmayan görüntülere, lekelere, kırıklara, çatlaklara ve diğer istenmeyen etkilere sebep olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, hamilelik döneminde cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Elbette bunu önlemek ve gebeliğin ardından karşılaşabilecek bakım sorunlarının önüne geçebilmek için hamilelik sırasında da cilt bakimi yapılmalıdır. Ancak gebelikte nasıl cilt bakimi yapılacağı konusunda bilginiz olursa bebeğinize herhangi bir zarar vermeden güzelliğinizi kolayca koruyabilir ve moralinizi yüksek tutabilirsiniz" dedi.
Hem gebelik sırasında hem de doğumdan sonra meydana gelen sivilcelerin kişide rahatsızlık uyandırdığını kaydeden Güngen, "Ancak özellikle ilaçlarla gerçekleştirilen sivilce tedavilerinden uzak durmalı ve cildinizin yağ düzeyini kontrol edecek sabun ve kremler kullanmalısınız. Düzenli olarak cildinizi temiz tutmanız ve gözeneklerinizin nefes almasını sağlamanız hamilelikte pek çok sivilce sorununun çaresi olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...
Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.