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Hamilelikte bu testlere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

Hamilelikte bu testlere dikkat

BURSA, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelik döneminde mutlaka yaptırılması gereken test ve kontroller hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hangi testin gebeliğin hangi döneminde ve nasıl yapılacağı konusunda uyarılarda bulundu.
Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, gebelikte uygulanan rutin incelemeler hakkında bilgi verdi. Opr. Dr. Volkan Aksakallı, "Jinekolojik (pelvik) muayene ile genel olarak ilk antenatal muayene esnasında pelvik muayene yapılır ve gebeliği olumsuz yönde etkileyebilecek muhtemel genital kitle, enfeksiyon, doğumsal genital anomaliler, kanser ve kanser öncesi lezyonlar ortaya çıkarılır" dedi.
İlk antenatal muayenede sindirim sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, lokomotor sistem (kas ve eklemler) ve sinir sistemi ve ruhsal durum hakkında şikayet sorgulaması ve genel muayene ile kadın doğum uzmanı tarafından yapılan sistem muayenelerinin önemli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Aksakallı, "Tansiyon ölçümü, kilo ölçümü, karnın büyümesinin değerlendirilmesi, bebeğin karın içindeki haritasının çıkarılması, gebelik testleri, kan gruplarının belirlenmesi, tam kan sayımı (hemogram), tam idrar tahlili (TİT), idrar kültürü, enfeksiyon tarama testleri, ultrason (vajinal, abdominal) testleri her hamilenin yapması gerekir" diye konuştu.
Gebeliğin 16-18'inci haftaları arasında üçlü testin yapılması gerektiğini kaydeden Opr. Dr. Volkan Aksakallı , "Hamilelikte ikili test- ense kalınlığı ölçümü, Beta HCG ve PAPP-A, PPG (Postprandial Glikoz) ve OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi), TSH (tiroid hormonu) ölçümü, doppler ultrasonografi çok önemli" dedi.

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