HABER

Hamilelikte Viagra denemesi bebek ölümleri ardından durduruldu

24.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

Hollanda'da, bebekleri karnında yeteri kadar büyümeyen hamile kadınlara büyümeye destek için Viagra verilmesi denemesi, 11 yeni doğan bebeğin ölümü ardından durduruldu.

Hamilelikte Viagra denemesi bebek ölümleri ardından durduruldu

Hollanda'da, bebekleri karnında yeteri kadar büyümeyen hamile kadınlara büyümeye destek için Viagra verilmesi denemesi, 11 yeni doğan bebeğin ölümü ardından durduruldu.

Deneme, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından ülke çapındaki 10 hastaneyle birlikte yürütülüyordu.

Merkez, araştırmanın, bebek ölümleri ve ayrıca prematür doğan bebeklerde akciğer rahatsızlığı görülmesi ardından durdurulduğunu açıkladı.

Viagra, ağırlıklı olarak erkekler tarafından ereksiyon problemine karşı kullanılıyor.

Ancak doktorlar, Viagra'nın içeriğindeki kan dolaşımını artıran maddelerin plasentaya daha iyi kan akışının sağlanmasına yardımcı olabileceğini ve böylece anne karnındaki çocukların büyümesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

2015 yılında başlayan araştırma kapsamında bugüne kadar 93 kadına hamilelikleri sırasında Viagra verildi.

Kadınlardan 19'u bebeklerini kaybetti. Bu bebeklerin 11'ininse, akciğerlerdeki yüksek kan basıncı nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna, ilacın neden olmuş olabileceği belirtiliyor.

Antibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar YDÜ’ye ödül getirdiAntibiyotik direnci üzerine yapılan çalışmalar YDÜ’ye ödül getirdi
Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.