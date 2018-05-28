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Hangi taş neye iyi geliyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Son yıllarda takı olarak da hayatımızda yaygın bir yeri olan şifalı taşlar neye iyi geliyor?

Verdiği enerjilerle pekçok hastalığı ya da bedendeki rahatsız edici durumların giderilmesini sağlayan şifalı taşların faydaları...

Şifalı taşlar

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Dünyanın çeşitleri yerlerinde bulunan şifalı taşların bilinmeyen pek çok faydası vardır.
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Özellikle de verdikleri enerji ile birçok hastalığın devası olabilmektedir.
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Peki, hangi taşlar neye iyi gelir? Uzmanlar, hangi şifalı taşın neye iyi geldiğini sıraladı.
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AMETİST

AMETİST
Odada bulunan bir ametist parçası bile konsantrasyou arttırır. Ruhu besler. ''Huzur taşı'' olarak adlandırılır ve meditasyon için idealdir. Ametist çok güçlü bir enerjiye sahiptir.
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BAKIMI

BAKIMI
Ayda bir kez akan suyun altında tutulup 2 saat suda bekletilir.
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AQUAMARINE

AQUAMARINE
Solunum yollarında çok etkili bir iyileştirici taşı olup, bronşit ve astımda uygulanabilir. Kendine güveni, ailede uyum sağlar.
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BAKIMI

BAKIMI
Güneşte yüklemesi yapılır.
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FİRUZE-TURKUAZ

FİRUZE-TURKUAZ
Öncelikle solunum yolu hastalıklarında çok etkilidir. Vücuda yeterli oksijeni sağlayarak sinir ve kasları etkin kılar.
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BAKIMI

BAKIMI
Gece boyunca kuvars kullanılarak yüklenmeli.
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KALSEDON

KALSEDON
Özellikle solunum yolları rahatsızlığında, soğuk algınlıklarında vücudun direncini arttırmak ateşli hastalıklarda faydalıdır.
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Gözlerin gençleşmesi ve canlanması üzerinde etkilidir.
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AKİK

AKİK
Tam ve yarı değerli taşların arasında Akik'in çok önemli bir yeri vardır. İç organlarımız özellikle cinsel organlarımız açısından…
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KEHRİBAR

KEHRİBAR
Solunum, yolları ağız boğaz geniz enfeksiyonlarında kullanılır ve epey etkilidir.
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Bakımı:

Bakımı:
Ilık suyun altında tutularak boşaltım yapılır. Güneş altında yüklenilir.
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JASPER

JASPER
Kan dolaşımını düzenler ve enerji sağlar. Cinsel problemler ve bacak ağrılarında etkilidir. Böylece üremememizi etkiler.
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Bakımı: Yıkayıp güneşte yüklenmesi yapılır.
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OBSİDYEN

OBSİDYEN
Ani soğumuş lavdır. Karaciğer üzerine konan bir parça obsijyen karaciğerin temizlenmesinde faydalıdır.
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BAKIMI

BAKIMI
Akan su altında boşaltımı yapılır. Güneşte yüklenir.
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SİTRİN

SİTRİN
Sindirimi olumlu etkiler. Vücudun zehirli maddelerin atılımını ve enerjisini sağlar.
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Kan dolaşımını sağlar, kanın yeterli oksijenle beslenmesini sağlar ve damar daralmasını önler.
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MERCAN

MERCAN
Kan yapımını teşvik eder ve enfeksiyondan korur.
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BAKIMI

BAKIMI
Ayda bir kez deniz suyuyla boşaltım yapılır. Güneş altında kalırsa mercan kırılganlaşır.
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UNAKİT

UNAKİT
Vücutta kan dolaşımını sağlar. Tedavi gören hastanın ilerlemesini durdurur.
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BAKIMI

BAKIMI
2 saat toprakta bırakılır. Akan su altında sol el ile yıkanır.
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ZÜMRÜT

ZÜMRÜT
Bedensel ve ruhsal açıdan genç kalmanıza ve ebeveyn ilişkilerinde yürümesinde etkilidir. Şans taşı olarak bilinir. Her iki cinste üretkenliği arttırır.
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BAKIMI

BAKIMI
Ayda 1 kez akan su altında boşaltım yapılır, güneş enerjisiyle güçlenir.
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YAKUT

YAKUT
Kanın yenilenmesini sağlar. Karaciğer fonksiyonunu arttırır.
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Lösemiden belli miktarda korur, sezgi gücünü arttırır.
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ONİX

ONİX
Kemiklere ilik yapımında kullanılır. Bakımı: Akan suyun altında boşaltım yapılır.
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PERİDOT = ZEBERCET

PERİDOT = ZEBERCET
Bedeni temizleyip vücut zihin ahengini sağlar. Kaygıyı azaltıp zihni açar.
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BAKIMI

BAKIMI
Yüklenmesi güneş altında yapılır.
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AY TAŞI

AY TAŞI
Özellikle kadın organını etkiler ve hormon dengesini düzenler. Transa geçmek için bu taş kullanılır. Yıldızı düşük kişilere tavsiye edilir.
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BAKIMI

BAKIMI
Akan suyun altında boşaltım yapılır. Mümkünse dolunayda ay ışığına koymak yeterli.
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AVENTURİN

AVENTURİN
Neşe taşıdır. Kalbe sükûnet verir, uykusuzluk çekenler içindir.
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taş şifalı taşlar sağlık

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