Hangi taş neye iyi geliyor?

Verdiği enerjilerle pekçok hastalığı ya da bedendeki rahatsız edici durumların giderilmesini sağlayan şifalı taşların faydaları...

Şifalı taşlar

1 / 34 Dünyanın çeşitleri yerlerinde bulunan şifalı taşların bilinmeyen pek çok faydası vardır.

2 / 34 Özellikle de verdikleri enerji ile birçok hastalığın devası olabilmektedir.

3 / 34 Peki, hangi taşlar neye iyi gelir? Uzmanlar, hangi şifalı taşın neye iyi geldiğini sıraladı.

4 / 34 AMETİST Odada bulunan bir ametist parçası bile konsantrasyou arttırır. Ruhu besler. ''Huzur taşı'' olarak adlandırılır ve meditasyon için idealdir. Ametist çok güçlü bir enerjiye sahiptir.

5 / 34 BAKIMI Ayda bir kez akan suyun altında tutulup 2 saat suda bekletilir.

6 / 34 AQUAMARINE Solunum yollarında çok etkili bir iyileştirici taşı olup, bronşit ve astımda uygulanabilir. Kendine güveni, ailede uyum sağlar.

7 / 34 BAKIMI Güneşte yüklemesi yapılır.

8 / 34 FİRUZE-TURKUAZ Öncelikle solunum yolu hastalıklarında çok etkilidir. Vücuda yeterli oksijeni sağlayarak sinir ve kasları etkin kılar.

9 / 34 BAKIMI Gece boyunca kuvars kullanılarak yüklenmeli.

10 / 34 KALSEDON Özellikle solunum yolları rahatsızlığında, soğuk algınlıklarında vücudun direncini arttırmak ateşli hastalıklarda faydalıdır.

11 / 34 Gözlerin gençleşmesi ve canlanması üzerinde etkilidir.

12 / 34 AKİK Tam ve yarı değerli taşların arasında Akik'in çok önemli bir yeri vardır. İç organlarımız özellikle cinsel organlarımız açısından…

13 / 34 KEHRİBAR Solunum, yolları ağız boğaz geniz enfeksiyonlarında kullanılır ve epey etkilidir.

14 / 34 Bakımı: Ilık suyun altında tutularak boşaltım yapılır. Güneş altında yüklenilir.

15 / 34 JASPER Kan dolaşımını düzenler ve enerji sağlar. Cinsel problemler ve bacak ağrılarında etkilidir. Böylece üremememizi etkiler.

16 / 34 Bakımı: Yıkayıp güneşte yüklenmesi yapılır.

17 / 34 OBSİDYEN Ani soğumuş lavdır. Karaciğer üzerine konan bir parça obsijyen karaciğerin temizlenmesinde faydalıdır.

18 / 34 BAKIMI Akan su altında boşaltımı yapılır. Güneşte yüklenir.

19 / 34 SİTRİN Sindirimi olumlu etkiler. Vücudun zehirli maddelerin atılımını ve enerjisini sağlar.

20 / 34 Kan dolaşımını sağlar, kanın yeterli oksijenle beslenmesini sağlar ve damar daralmasını önler.

21 / 34 MERCAN Kan yapımını teşvik eder ve enfeksiyondan korur.

22 / 34 BAKIMI Ayda bir kez deniz suyuyla boşaltım yapılır. Güneş altında kalırsa mercan kırılganlaşır.

23 / 34 UNAKİT Vücutta kan dolaşımını sağlar. Tedavi gören hastanın ilerlemesini durdurur.

24 / 34 BAKIMI 2 saat toprakta bırakılır. Akan su altında sol el ile yıkanır.

25 / 34 ZÜMRÜT Bedensel ve ruhsal açıdan genç kalmanıza ve ebeveyn ilişkilerinde yürümesinde etkilidir. Şans taşı olarak bilinir. Her iki cinste üretkenliği arttırır.

26 / 34 BAKIMI Ayda 1 kez akan su altında boşaltım yapılır, güneş enerjisiyle güçlenir.

27 / 34 YAKUT Kanın yenilenmesini sağlar. Karaciğer fonksiyonunu arttırır.

28 / 34 Lösemiden belli miktarda korur, sezgi gücünü arttırır.

29 / 34 ONİX Kemiklere ilik yapımında kullanılır. Bakımı: Akan suyun altında boşaltım yapılır.

30 / 34 PERİDOT = ZEBERCET Bedeni temizleyip vücut zihin ahengini sağlar. Kaygıyı azaltıp zihni açar.

31 / 34 BAKIMI Yüklenmesi güneş altında yapılır.

32 / 34 AY TAŞI Özellikle kadın organını etkiler ve hormon dengesini düzenler. Transa geçmek için bu taş kullanılır. Yıldızı düşük kişilere tavsiye edilir.

33 / 34 BAKIMI Akan suyun altında boşaltım yapılır. Mümkünse dolunayda ay ışığına koymak yeterli.