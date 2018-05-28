Hangi taş neye iyi geliyor?

Verdiği enerjilerle pekçok hastalığı ya da bedendeki rahatsız edici durumların giderilmesini sağlayan şifalı taşların faydaları...
Şifalı taşlar
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Dünyanın çeşitleri yerlerinde bulunan şifalı taşların bilinmeyen pek çok faydası vardır.
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Özellikle de verdikleri enerji ile birçok hastalığın devası olabilmektedir.
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Peki, hangi taşlar neye iyi gelir? Uzmanlar, hangi şifalı taşın neye iyi geldiğini sıraladı.
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AMETİST
Odada bulunan bir ametist parçası bile konsantrasyou arttırır. Ruhu besler. ''Huzur taşı'' olarak adlandırılır ve meditasyon için idealdir. Ametist çok güçlü bir enerjiye sahiptir.
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BAKIMI
Ayda bir kez akan suyun altında tutulup 2 saat suda bekletilir.
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AQUAMARINE
Solunum yollarında çok etkili bir iyileştirici taşı olup, bronşit ve astımda uygulanabilir. Kendine güveni, ailede uyum sağlar.
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BAKIMI
Güneşte yüklemesi yapılır.
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FİRUZE-TURKUAZ
Öncelikle solunum yolu hastalıklarında çok etkilidir. Vücuda yeterli oksijeni sağlayarak sinir ve kasları etkin kılar.
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BAKIMI
Gece boyunca kuvars kullanılarak yüklenmeli.
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KALSEDON
Özellikle solunum yolları rahatsızlığında, soğuk algınlıklarında vücudun direncini arttırmak ateşli hastalıklarda faydalıdır.
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Gözlerin gençleşmesi ve canlanması üzerinde etkilidir.
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AKİK
Tam ve yarı değerli taşların arasında Akik'in çok önemli bir yeri vardır. İç organlarımız özellikle cinsel organlarımız açısından…
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KEHRİBAR
Solunum, yolları ağız boğaz geniz enfeksiyonlarında kullanılır ve epey etkilidir.
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Bakımı:
Ilık suyun altında tutularak boşaltım yapılır. Güneş altında yüklenilir.
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JASPER
Kan dolaşımını düzenler ve enerji sağlar. Cinsel problemler ve bacak ağrılarında etkilidir. Böylece üremememizi etkiler.
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Bakımı: Yıkayıp güneşte yüklenmesi yapılır.
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OBSİDYEN
Ani soğumuş lavdır. Karaciğer üzerine konan bir parça obsijyen karaciğerin temizlenmesinde faydalıdır.
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BAKIMI
Akan su altında boşaltımı yapılır. Güneşte yüklenir.
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SİTRİN
Sindirimi olumlu etkiler. Vücudun zehirli maddelerin atılımını ve enerjisini sağlar.
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Kan dolaşımını sağlar, kanın yeterli oksijenle beslenmesini sağlar ve damar daralmasını önler.
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MERCAN
Kan yapımını teşvik eder ve enfeksiyondan korur.
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BAKIMI
Ayda bir kez deniz suyuyla boşaltım yapılır. Güneş altında kalırsa mercan kırılganlaşır.
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UNAKİT
Vücutta kan dolaşımını sağlar. Tedavi gören hastanın ilerlemesini durdurur.
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BAKIMI
2 saat toprakta bırakılır. Akan su altında sol el ile yıkanır.
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ZÜMRÜT
Bedensel ve ruhsal açıdan genç kalmanıza ve ebeveyn ilişkilerinde yürümesinde etkilidir. Şans taşı olarak bilinir. Her iki cinste üretkenliği arttırır.
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BAKIMI
Ayda 1 kez akan su altında boşaltım yapılır, güneş enerjisiyle güçlenir.
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YAKUT
Kanın yenilenmesini sağlar. Karaciğer fonksiyonunu arttırır.
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Lösemiden belli miktarda korur, sezgi gücünü arttırır.
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ONİX
Kemiklere ilik yapımında kullanılır. Bakımı: Akan suyun altında boşaltım yapılır.
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PERİDOT = ZEBERCET
Bedeni temizleyip vücut zihin ahengini sağlar. Kaygıyı azaltıp zihni açar.
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BAKIMI
Yüklenmesi güneş altında yapılır.
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AY TAŞI
Özellikle kadın organını etkiler ve hormon dengesini düzenler. Transa geçmek için bu taş kullanılır. Yıldızı düşük kişilere tavsiye edilir.
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BAKIMI
Akan suyun altında boşaltım yapılır. Mümkünse dolunayda ay ışığına koymak yeterli.
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AVENTURİN
Neşe taşıdır. Kalbe sükûnet verir, uykusuzluk çekenler içindir.
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