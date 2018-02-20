Hanili öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacı ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara erken yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Hani Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezince (TSM) kaymakamlığın talimatı doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan 5 bin öğrenciye diş macunu ve diş fırçasından oluşan ağız ve diş sağlığı bakım seti hediye edildi. Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlerden ilki Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen dağıtımla başladı. Etkinlikte öğrencilere yönelik diş sağlığı ile ilgili eğitim ve dişlerin nasıl fırçalanacağı ile ilgili bilgiler verildi. Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı kurum müdürleri, doktor ve eğitimciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere yönelik konuşan Kaymakam Yazıcı, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ağız ve diş sağlığı bilincinin öğrenciler üzerinde artırılması gerektiğini söyleyen Yazıcı, ihmal edildiği takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Yazıcı, ilçe genelinde gerçekleştirilen diş fırçası ve macunu dağıtımı kampanyasının öğrencilerde büyük bir farkındalık oluşturacağını söyleyerek, öğrencilerden bu farkındalığı alışkanlığa dönüştürmelerini istedi. Ziyaret ettiği okullarda sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Yazıcı, “Diyarbakır Sağlık Müdürlüğüne ve katkılarından dolayı Hani Toplum Sağlığı Merkezi Görevlilerine bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım” dedi.