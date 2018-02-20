HABER

Hanili öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 11:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacı ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldı.Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara erken yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Hani Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezince (TSM) kaymakamlığın talimatı doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan 5 bin öğrenciye diş macunu ve diş fırçasından oluşan ağız ve diş sağlığı bakım seti hediye edildi.

Hanili öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacı ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldı.
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara erken yaştan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Hani Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezince (TSM) kaymakamlığın talimatı doğrultusunda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan 5 bin öğrenciye diş macunu ve diş fırçasından oluşan ağız ve diş sağlığı bakım seti hediye edildi. Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlerden ilki Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen dağıtımla başladı. Etkinlikte öğrencilere yönelik diş sağlığı ile ilgili eğitim ve dişlerin nasıl fırçalanacağı ile ilgili bilgiler verildi. Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı kurum müdürleri, doktor ve eğitimciler katıldı.
Etkinlikte öğrencilere yönelik konuşan Kaymakam Yazıcı, ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ağız ve diş sağlığı bilincinin öğrenciler üzerinde artırılması gerektiğini söyleyen Yazıcı, ihmal edildiği takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtti. Yazıcı, ilçe genelinde gerçekleştirilen diş fırçası ve macunu dağıtımı kampanyasının öğrencilerde büyük bir farkındalık oluşturacağını söyleyerek, öğrencilerden bu farkındalığı alışkanlığa dönüştürmelerini istedi. Ziyaret ettiği okullarda sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılanan Yazıcı, “Diyarbakır Sağlık Müdürlüğüne ve katkılarından dolayı Hani Toplum Sağlığı Merkezi Görevlilerine bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Hanili öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

Hanili öğrencilere diş bakım seti dağıtıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çölyak hastalarına gıda yardımı

Çölyak hastalarına gıda yardımı

Boza ve şalgam sindirim sistemini düzenliyor

Boza ve şalgam sindirim sistemini düzenliyor

Sürekli yorgun hissetmeye dikkat!

Sürekli yorgun hissetmeye dikkat!

Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan, yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan, yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Anestezi korkusuna son veren 5 önemli gelişme!

Anestezi korkusuna son veren 5 önemli gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.