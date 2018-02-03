Haplar günlük değil haftalık alınacak

Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Bill Gates yaptığı hayır işleriyle biliniyor. Dünyanın en büyük bağışçısı olan Gates'in desteklediği yeni bir sağlık kurumu dikkat çekiyor. Gates günlük alınan hapları haftalık olarak almayı sağlayacak bir sağlık teknolojisine yatırım yapıyor.
Hapı geliştiren şirketin CEO'su Amy Schulman yatırımlarını şöyle tanımlıyor: İleride çocuğumun bana anne neden her gün hap alıyorsun dediği bir gelecek tasarlıyorum” diye konuştu.
Tasarlanan haplar bildiğimiz haplar gibi görünmeyecek. Hap ağza atıldıktan sonra 6 farklı kimyasal bileşen midede çözülecek ve hapın etkisi bir hafta boyunca sürecek.
Schulman bilhassa HIV virüsü tedavisi için hapların ciddi çözüm olabileceği görüşünde.
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