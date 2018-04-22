Hareketsiz kalmak eklem ve kas ağrılarını arttırıyor

Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş, kış aylarında hareketsiz kalmanın bahar aylarında eklem ve kas ağrılarını arttırarak sağlık problemlerine yol açtığını belirtti.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Gamze Yılmaz Yanartaş, bahar aylarında görülmekte olan eklem ve kas ağrılarının sebebinin hareketsiz kalmaktan kaynaklandığını belirterek, “Bahar aylarında kas ve iskelet sistemlerinde ağrılar maalesef artıyor. Bunun sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri vücuttaki vitamin ve mineral eksikleri. Kışın sedanter (hareketsiz) bir hayatımız olduğu için güneş ışığından da uzağız. Bu yüzden vücuttaki d vitamini düzeyimiz düşüyor. Bu, yaza doğru girerken vücutta azalan diğer mineral eksiklikleri ile beraber birleştiğinde eklem ve kas ağrılarını arttırıyor. Bahar aylarında eklem ve kas ağrıları arttığı gibi kronik yorgunluk sendromu gibi fibromiyalji (yaygın kas iskelet sistemi ağrısı) gibi ağrılı kas hastalıklarında artış görüyoruz. Bunlar gezici ağrılar. Genelde sabah dinç uyanamama, yaygın eklem ağrıları, tahlillerin normal çıkması, herhangi bir sıkıntı bulunamaması gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Burada yapmamız gereken hekimimizle konuşup değerlere bakılması gerekir. Tiroit hormonumuz, vitamin değerlerimiz vücudumuzdaki mineral düzeyleri tetkik edilir. Bunlarda eksiklik varsa ya da romatolojik bir hastalığı varsa romatizma tahlilleri yapılarak bunun açığa çıkarılması gerekir” dedi.

"Romatizmal hastalıklar eklem ağrılarını tetikliyor"

Eklem ağrılarında romatizmal hastalıkların etkisinin olduğunu söyleyen Uzman Doktor Yanartaş ağrı sorunu yaşayanların tedavi olması gerektiğini belirtti. Yanartaş, “İltihaplı ve iltihapsız olmak üzere romatizmal hastalıklar ikiye ayrılıyor. Bunların her ikisi de hem iltihabik olanlar hem de iltahapsız olan eklem romatizmalarında da havaların değişmesi ile ısının değişmesi ile beraber eklem ağrıları ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu kas ve iskelet ağrılarımızda mutlaka altında yatan başka bir sebep olan romatizmamız var mı bunu bakılması gerekiyor. Bunun yanı sıra tiroit metabolizmasındaki değişiklikler eklem ağrılarında önemli. Sedanter hayattan çıkıyoruz, tabii kışın yaza doğru girerken biraz kilolarımızda ekleniyor buna kilo alımı da eklem ağrılarının artmasında çok büyük bir sebep eğer normal kilonuzun üzerine çıktıysak mutlaka kalça ve bel ağrılarımızın arttığını görüyoruz. Bahara doğru girerken vücutta bir takım toksinler, metabolik artıklar birikiyor bu hareketsiz hayatımıza bağlı olarak bu toksinlerden arınmak için bir takım yöntemler kullanıyoruz tedavilerde. Bunlar ozon oksijen tedavileri, sauna tedavileri, kapalı kutu, oral tedavi, terapi gibi tedavilerle vücudumuza bir nevi detoks yapıyoruz. Bu toksinlerden arındırıyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Vücudumuzda eğer bir toksin birikimi varsa bağışıklığımız bizi hastalıklara karşı savunamaz hale geliyor. Eğer vücudumuzda bir hastalık oluşma aşamasındaysa vücut kendi dengesini kuramadığından, kendini savunamadığından hastalıklara açık hale geliriz” şeklinde konuştu.