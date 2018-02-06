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Hareketsizlik ve D vitamini eksikliği ofis çalışanları için tehlikeli

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 11:46 | Son Güncelleme

Plazalarda ve kapalı ofis ortamlarında çalışanlar hareketsiz kalıyor, hareketsizlik kas- iskelet ağrılarını tetikliyor. Kapalı ortamlar güneş alımını da engellediği için çalışanların D vitamini eksikliği artıyor. Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, hareketin ve D vitamininin kemik sağlığı ve kas gücünü doğrudan etkilediğini ve yoğun iş yaşamı ile birlikte hareketsizlikten dolayı yeterince rahatlayamayan ve stres yükünü dağıtamayan bir kesimin oluştuğunun da altını çiziyor.

Hareketsizlik ve D vitamini eksikliği ofis çalışanları için tehlikeli

Plazalarda ve kapalı ofis ortamlarında hareketsiz çalışmak, karanlık saatlerde işe gidip gelerek güneş görememek kas-iskelet ağrılarını ve D vitamini eksikliğini artırıyor. Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, yapılan bazı çalışmalarda, yaygın kas-iskelet sistemi ağrısına neden olan fibromiyalji hastalarının D vitamini düzeylerinin sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında oldukça düşük bulunduğunu belirtiyor. Eksik vitamininin dışardan takviyesinin bu hastaların şikâyetlerinde azalmaya neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dıraçoğlu, “Tüm bu bulgular bize yaygın kas-iskelet ağrılarının D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini düşündürüyor. Bilindiği gibi D vitamininin en iyi bilinen etkisi kemikler üzerindedir. D vitamini bunun dışında kas gücünü, dolayısıyla düşme riskini etkiler. Ofiste çalışanların öncelikle ergonomik kurallara dikkat etmeleri şart. Oturma pozisyonu, bilgisayar başındaki boyun, omuz ve kol pozisyonu oldukça önemli. Aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla kalınmamalı. Sık sık ayağa kalkılmalı ve ofis içi küçük bir turla hareket edilmeli. Ofiste yapılabilecek basit hareketlerden oluşan minik egzersiz programları çok yardımcı olabilir. Ofiste kullanılan masa, sandalye ve bilgisayar ekipmanları ergonomik olmalı.” dedi.

D vitamini eksikliği, stresi ve ağrıları artıyor, zihinsel performansı olumsuz etkiliyor

Ofis çalışanlarının güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde 15-20 dakika süreyle güneşlenmesi gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Dıraçoğlu, “Çağımızın en önemli sorunlarından biri de stres ve stresle mücadeledeki yetersizliklerdir. Yoğun iş yaşamı ile birlikte insanların kendilerine ayırdıkları zamanın giderek azalması, beraberinde yeterince rahatlayamayan ve stres yükünü dağıtamayan bir insan grubunun oluşmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki D vitamini eksikliği zihinsel performansı olumsuz etkiliyor ve günlük strese neden oluyor. Eğer beslenme ve güneşlenme yoluyla yeterli D vitamini alınamıyorsa D vitamini takviye yoluyla sağlanabilir. Özellikle yetişkinler için günde 1000 IU vitamin D3 takviyesi bu şikayetleri zamanla azaltabilir. Bu vitaminler farklı formları bulunmakla beraber örneğin sprey formu günlük iş temposu için de doz ayarı ve basit kullanımıyla daha pratik bir seçenek olabiliyor. D vitamini eksikliğini hissedenler mutlaka doktorlarına danışarak bu takviyeleri uygun dozlarda alabilir. Örneğin D vitamini beklenen değerin altındaysa günlük idame dozdan önce daha yoğun olarak tedavi amaçlı depo doz kullanılır ve daha sonra rutin takviyeye devam edilir. ” dedi.

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