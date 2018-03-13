Harran Tıp hiperbarik oksijen tedavi merkezi kuruyor

En yakın il olarak Adana’da bulunan, ileri aşamadaki şeker hastalarının tedavisine yönelik hizmet veren hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, bölgede ilk defa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde açılacak.

Şanlıurfa AK Parti milletvekili Mahmut Kaçar, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret ederek hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile beraber ilk olarak hastane için yapılacak olan cami ve misafirhane alanını gezen Mahmut Kaçar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ramazan Taşaltından konuyla ilgili bilgiler aldı.

Heyet daha sonra Haliliye Belediyesi tarafından hasta yakınları için yapılan misafirhanede kalan hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

“Harran Üniversitesi Hastanemizi bölgemizin tedavi merkezi haline dönüştüreceğiz”

Mahmut Kaçar ve beraberindeki heyet daha sonra hastanede faaliyette giren Pet Ct cihazını gezdi. Mahmut Kaçar burada basına yaptığı açıklamada, Şanlıurfada geçen ay hizmete açılan Pet Ct cihazı ile aylık 250 kişinin, aileleri ile beraber binin üzerinde hastanın dışarıya sevki önlenmiş olduğuna dikkat çekerek, “Tedavi artık hastalarımızın ayağına geldi. Bu ayın sonuna doğru hastanemizde hiperbarik oksijen tedavisi merkezi hizmete açılacaktır. Özellikle ileri aşamadaki şeker hastalarının tedavisinde kullanılan bu merkez, bölgemizde sadece Adana’da vardır. Diyarbakır, Gaziantep ve bölgenin bütün illeri bu tedavi için Adana’ya gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ayın sonunda hizmete girecek olan bu merkez ile artık bölgeden de hasta alabilecek hale gelecektir İnşallah. Harran Üniversitesi Hastanemizi bölgemizin tedavi merkezi haline dönüştüreceğiz. Üniversitemizde fedakarca görev yapan bir kadro var. Rektörümüz başta olmak üzere, başhekimimiz ve sağlık alanında çalışan tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.

“Dışarıya sevki ortadan kaldıracağız”

Vekilin hastane için yaptıkları çalışmalara teşekkür eden Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, “Rektörümüzün desteğiyle Hastanemiz belli bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonra daha iyi hizmetler yapacağız. Hastane olarak, Urfa’dan dışarıya sevki ortadan kaldıracağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Personel sıkıntımız var. Bunu da vekilimize ilettik. Bize gerekli destekleri sağlayacaklarını belirttiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bölgenin önemli sağlığı merkezi”

Harran Tıp Hastanesinin, bölgenin önemli sağlığı merkezi haline geldiğine dikkat çeken Demirkol, hastaneye verdikleri büyük emeklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Milletvekili Mahmut Kaçar, Başhekim Emre Erkuş ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

“Halk için ve halık için çalışacağız”

Yetersiz personel ile büyük işler yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Harran Üniversitesi Prof. Dr Ramazan Taşaltın, “Şu an çalışan personelimiz büyük performans sergiliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımız için Şanlıurfa için bu fedakarlıklarına devam etmelerini bekliyorum. Biz çalışacağız. Halk için ve Halık için çalışacağız” diye konuştu.