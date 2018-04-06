Harran Tıpta 5. Ulusal Harran Ortopedi Günleri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde 5. Ulusal Harran Ortopedi Günleri programı düzenlendi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ve Spor Fizyoterapistleri Derneğinin desteğiyle “Diz Yaralanmalarına Güncel Bakış” adıyla, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Harran Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, destek veren derneklerin yetkilileri ve çok sayıda doktor katıldı. Programın açılışında, diz eklemini ilgilendiren yaralanmalar ve bunlardan kaynaklanan sorunların, hareketli yaşam tarzının da etkisi ile gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Akif Altay, “Konumuzla en yakından ilgili ve yetkili bilimsel derneklerin ve Üniversitemizin desteği ile bu ulusal toplantıyı Üniversitemiz çatısı altında gerçekleştirdik. Amacımız hem güncel bilimsel verilerin ışığında gelişmeleri tartışmak hem de yapılan çalışmaları ülke geneline aktarmaktır. Toplantıya destek veren, katılım sağlayan başta sayın rektörümüz olmak üzere tüm yöneticilerimize, hocalarımıza, katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. İkinci kez Harran Üniversitesi ile birlikte program yaptıklarını söyleyen Spor Fizyoterapistleri Derneği Kurucusu Prof. Dr. Nevin Ergün, Bu işbirliğimiz artarak devam edecektir. Bizler fizyoterapistlik mesleğinde, insan sağlığında ve insanın tedavisinde verilen rehabilitasyonda gerçekten çalışan, önemli görevler paylaşan bir mesleğin alanındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle böyle kongrelerde bilgilerimizi tazelemek, fikir alışverişinde bulunmak çok faydalı oluyor" şeklinde konuştu. Harran Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı, AR-GE çalışmalarımızı yaparken toplumun en çok ihtiyaç duyduğu sağlık alanına daha da yoğunlaşmak zorundayız diyerek konuşmasına başlayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Hocalarımıza bu anlamda tam destek veriyoruz. Bir üniversite olarak asli görevimizi en iyi şekilde yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlıurfa’nın sağlık alanındaki boşluğunu doldurarak sağlıklı bir üniversite oluşturmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz vardır, amacım Üniversiteyi Üniversite yapmak. Bu da araştırma ve uygulama ile olur” diye konuştu.

Türkiye genelinden çok sayıda bilim adamının konuşmacı ve dinleyici olarak katıldığı 5. Ulusal Harran Ortopedi Günleri, 6-7 Nisan tarihlerinde gün boyunca devam edecek.