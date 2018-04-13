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Haşere ile mücadele çalışması

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı köylerde haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlatıldı.Pazarlar Kaymakamlığına bağlı ekipler tarafından, traktörün arkasına monte edilen ilaçlama tankları ile ilaçlama yapılıyor.

Haşere ile mücadele çalışması

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı köylerde haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlatıldı.
Pazarlar Kaymakamlığına bağlı ekipler tarafından, traktörün arkasına monte edilen ilaçlama tankları ile ilaçlama yapılıyor. İlaçlama karasinek ve sivrisineğin yoğun olarak üreyebileceği yeşil alanlar başta olmak üzere dere kenarları ve çöp konteynırları ilaçlanıyor.
Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, köylerde ilaçlama çalışmalarını zamanında ve etkin bir şekilde başlattıklarını söyledi. Temurci, "Traktörün arkasına monte edilen ilaçlama tankları ile ilaçlama yapılıyor.Uçkun böcek ve sivrisineklere karşı etkili ilaçlar kullanmaktayız. Kullandığımız ilaçlar Sağlık bakanlığının izni ile üretilen ilaçlardır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm köylerde ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız, halkımızın sorunsuz bir yaz geçirmesidir" dedi.(MB-EFE)

Haşere ile mücadele çalışması

Haşere ile mücadele çalışması

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