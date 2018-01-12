Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin

Yüksek ateş, öksürük, hırıltı gibi şikayetler genellikle solunum hastalıklarının habercisi oluyor. Önemsenmediği takdirde, eğer çocuğunuzun alerjik bir bünyesi varsa, bronşit ataklarına ve kulak iltihaplarına dahi sebep olabiliyor. Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Yüksel Gürsel kış aylarında çocuklar ile ilgili gelen şikayetlerin çoğunun üst solunum enfeksiyonu ile ilgili olduğunu belirtti.

Çocuklar günün büyük kısmını okulda geçiriyor. Enfeksiyonun bir numaralı dostu ise hijyen eksikliği olan ortamlar. Okul ortamında yayılan enfeksiyonlara karşı hijyenin öneminden bahseden Gürsel, “Kalabalık ortamlarda hijyen pek mümkün olmuyor. Bu yüzden aşılama oldukça önemli. Grip aşısı ile hastalıklardan korunmak etkili bir yöntem. Ayrıca sınıf ortamının sık sık havalandırılması gerekiyor. Çocuklara öksürürken, hapşırırken ağızlarını elleri ile değil kolları ile kapatması gerektiği öğretilmeli” diyerek kış aylarında bulaşıcı hastalıklardan korunmanın püf noktalarına değindi.