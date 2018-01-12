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Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin

SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 18:44 | Son Güncelleme 10 saat önce

Kış aylarına ayak bastığımız bu günlerde havaların giderek soğuması ve güneşin etkisinin azalması hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle çocukların toplu olarak kullandığı mekanlarda bakterilerin ve virüslerin yayılma oranı oldukça fazla. Kış aylarında çocuklarda en sık rastlanan hastalık belirtilerine dikkat. Dr. Ramazan Yüksel Gürsel kış aylarında çocuklar ile ilgili gelen şikayetlerin çoğunun üst solunum enfeksiyonu ile ilgili olduğunu belirtti.

Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin

Yüksek ateş, öksürük, hırıltı gibi şikayetler genellikle solunum hastalıklarının habercisi oluyor. Önemsenmediği takdirde, eğer çocuğunuzun alerjik bir bünyesi varsa, bronşit ataklarına ve kulak iltihaplarına dahi sebep olabiliyor. Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Yüksel Gürsel kış aylarında çocuklar ile ilgili gelen şikayetlerin çoğunun üst solunum enfeksiyonu ile ilgili olduğunu belirtti.

Çocuklar günün büyük kısmını okulda geçiriyor. Enfeksiyonun bir numaralı dostu ise hijyen eksikliği olan ortamlar. Okul ortamında yayılan enfeksiyonlara karşı hijyenin öneminden bahseden Gürsel, “Kalabalık ortamlarda hijyen pek mümkün olmuyor. Bu yüzden aşılama oldukça önemli. Grip aşısı ile hastalıklardan korunmak etkili bir yöntem. Ayrıca sınıf ortamının sık sık havalandırılması gerekiyor. Çocuklara öksürürken, hapşırırken ağızlarını elleri ile değil kolları ile kapatması gerektiği öğretilmeli” diyerek kış aylarında bulaşıcı hastalıklardan korunmanın püf noktalarına değindi.

Çocuğun hem çevresi hem de kendi sağlığı için hastalık dönemlerinde okula gitmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ramazan Yüksel Gürsel “Aileler çocuklarını bu dönemde okula göndermemeli. Bu durum diğer çocuklar için de risk teşkil ediyor. Hastalık tamamen düzeldikten sonra eğitime devam edilmeli” diyerek hastalığın bulaşma aşamasında önlem alınması gerektiğini ve ancak bu şekilde korunabileceğimize dikkat çekiyor.

Özellikle kış aylarında, hastalık ve salgından korunmanın bir diğer yolu ise beslenmeden geçiyor. Beslenme konusunda ailelere önerilerde bulunan Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hekimi Uzm. Dr. Ramazan Yüksel Gürsel ‘’ Kış aylarında vitamin ve mineral yönünden zengin sebze, meyve tüketilmeye özen göstermeli ve bol sıvı tüketilmesine dikkat edilmeli .’’ Yağ, karbonhidrat ve proteinlerin dengeli bir şekilde alınarak vücut direncinin sağlam tutulması gerekiyor” diyerek aileleri uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
virüs kış hastalık belirtileri bakterileri

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