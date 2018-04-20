Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde hasta çocuklar için program düzenlendi.

Yozgat Belediyesi ve Şehir Hastanesi tarafından çocuk hastalıkları polikliniğinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan ve hastane yönetimi, hastanede tedavi gören çocuklar için pasta kesti ve çocuklara Türk Bayrağı, balon, boyama kitabı, şapka ve tişört gibi hediyeler dağıttı. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü’nün resmi maskotu olan ve insanlara çevre bilinci oluşturmak için tasarlanan Bozokcan ve Bozoknaz ise düzenlenen etkinlikte hasta çocuklara keyifli anlar yaşattı. Hastane bünyesinde çalışanlarla hasta çocukların annelerinin de eşlik ettiği 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,"23 Nisan ülkemiz için önemli bir değer. Çocuklarımızla birlikte gerekli şekilde değişik etkinliklerle kutluyoruz. Bu gün burada hastanemizin çocuk servisinde yatan çocuklarımızla birlikte 23 Nisan’ı hatırladık ve 23 Nisan’ın sevincini coşkusunu birlikte yaşamaya çalıştık. En azından hastanede yatan çocuklarımız ve aileleri için farklı bir faaliyet oldu ve onlara moral oldu. Bu güzel faaliyet için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Hastalıkları sebebiyle hastanede yatan çocukları bu bayramda da unutmadıklarını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ise,"Bu bayram gününde, yaşamayı sonuna kadar hak ettikleri bayram sevincinden ve bayram ortamından aileleri ile birlikte mahrum kalmamaları için bu organizasyonu Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak iki yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.

Hastanede tedavi gören çocukların yakınları ise Yozgat Belediyesi başta olmak üzere hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.