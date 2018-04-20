HABER

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde hasta çocuklar için program düzenlendi.Yozgat Belediyesi ve Şehir Hastanesi tarafından çocuk hastalıkları polikliniğinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan ve hastane yönetimi, hastanede tedavi gören çocuklar için pasta kesti ve çocuklara Türk Bayrağı, balon, boyama kitabı, şapka ve tişört gibi hediyeler dağıttı.

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde hasta çocuklar için program düzenlendi.
Yozgat Belediyesi ve Şehir Hastanesi tarafından çocuk hastalıkları polikliniğinde gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Kazım Arslan ve hastane yönetimi, hastanede tedavi gören çocuklar için pasta kesti ve çocuklara Türk Bayrağı, balon, boyama kitabı, şapka ve tişört gibi hediyeler dağıttı. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü’nün resmi maskotu olan ve insanlara çevre bilinci oluşturmak için tasarlanan Bozokcan ve Bozoknaz ise düzenlenen etkinlikte hasta çocuklara keyifli anlar yaşattı. Hastane bünyesinde çalışanlarla hasta çocukların annelerinin de eşlik ettiği 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar gönüllerince eğlendiler.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan,"23 Nisan ülkemiz için önemli bir değer. Çocuklarımızla birlikte gerekli şekilde değişik etkinliklerle kutluyoruz. Bu gün burada hastanemizin çocuk servisinde yatan çocuklarımızla birlikte 23 Nisan’ı hatırladık ve 23 Nisan’ın sevincini coşkusunu birlikte yaşamaya çalıştık. En azından hastanede yatan çocuklarımız ve aileleri için farklı bir faaliyet oldu ve onlara moral oldu. Bu güzel faaliyet için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Hastalıkları sebebiyle hastanede yatan çocukları bu bayramda da unutmadıklarını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ise,"Bu bayram gününde, yaşamayı sonuna kadar hak ettikleri bayram sevincinden ve bayram ortamından aileleri ile birlikte mahrum kalmamaları için bu organizasyonu Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak iki yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.
Hastanede tedavi gören çocukların yakınları ise Yozgat Belediyesi başta olmak üzere hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

1 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
2 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
3 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
4 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
5 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
6 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
7 / 7

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar

Hasta çocuklar 23 Nisan’ı hastanede kutladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.