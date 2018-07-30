Hastalar için geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri uygulanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata geçirilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi ile geçmişte sağlık alanında kullanılan akupunktur ve kupa tedavisi yöntemlerinin hastalara uygulanacağını bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, AEÜ'nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiğini ifade ederek, bu kapsamda hazırladıkları 7 projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklendiğini vurguladı.
Projelerden birisinin de Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulama Merkezi (GETAT) olduğunu aktaran Karakaya, önceki günlerde açılan GETAT Uygulama Merkezi ile Kırşehir'de sağlık turizminin hareketleneceğini bildirdi.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan merkez ile yüzlerce yıl önce sağlık alanında kullanılan akupunktur ve kupa tedavisi gibi geleneksel yöntemlerin hastalara uygulanacağına işaret eden Karakaya, termal tedavinin de daha yoğun kullanılacağını vurguladı.
GETAT Uygulama Merkezini akademik anlamda destekleyeceklerini aktaran Karakaya, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında gerçekleştireceğimiz diğer projelerle Kırşehir’i sağlık turizminde öne çıkarmayı planlıyoruz. Mevcut hastanenin yanı sıra üniversitemizde inşaatı devam eden 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını hayata geçireceğiz. Merkezde yüzlerce yıl öncesinden bu yana sağlık alanında kullanılan akupunktur, kupa tedavisi (hacamat), müzikle terapi, kaplıca tedavisi gibi yöntemler uygulanarak hastalarımızın şifa bulması için çalışmalar yürütülecek."
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