Hastalara acılarını müzikle unutturuyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde kalan hastalar Psikolog Savaş Kurt tarafından müzikle tedavi ediliyor.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi gören hastalara müzik dinletisi etkinliği düzenlendi. Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hastaneye gelerek hastalara Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseri verdi. Türkü ve şarkılara zaman zaman eşlik edip tempo tutan hastalar, düzenlenen etkinlikten memnun kaldı.

Palyatif Bakım Merkezi doktorlarından Psikolog Savaş Kurt, müziğin hastalarda olumlu etkilerini görünce bu tarz etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Psikolog Kurt konuşmasında “Palyatif Bakım Merkezi’nde ki hastalar burada uzun süre kalıyorlar ve daha ağır hastalıklara sahipler. Hasta ve hasta yakınları için burada geçirdikleri süreç psikolojik bazı süreçlerde doğuruyor. Yıpranmalar, yılgınlıklar doğuruyor. Bu yılgınlıklarla baş etmek için bende görevliyim burada ama kendi mesleğimin bana öğrettiği şeylerle destekleyici konuşmalar yaparak onlara destek olmaya çalışıyorum. Bu desteğin onların acılarını dindirmede çokta yeterli gelmediğini fark ettiğimizde müziğinde gücünden yararlanarak onlara destek olmak için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Daha önce amatörce kendimiz böyle bir etkinlik yapmıştık. Çok beğenilmiş ve ilgi görmüştü. Daha profesyonelce bir şey olsun diye Güzel Sanatlar Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri ile görüştük. Sağolsunlar onlarda bize desteklerini sundular ve kendi yeteneklerini hastalarımız, hasta yakınları ve burada çalışan personelimizin faydalarına sunmuş oldular. Daha önceki etkinliklerimizden geri dönüşler çok güzeldi. Hastalar ve hasta yakınlarını o sıkıntılı durumlarından bir an olsun kurtulup etkinliğin içerisinde bulunduklarında kendilerini iyi hissediyorlar” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinden dolayı hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür eden hastalar ise bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını istedi.