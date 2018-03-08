Hastalarını karanfille karşıladı

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kliniğine gelen hastaları çiçekle karşıladı.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kliniğine gelen hastaları karanfille karşıladı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hastalarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Çoksüer, “Kadınlarla sürekli içli dışlı bir insan olarak kadınların hayatımızdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kadınların değerinin günden güne daha da çok arttığını görmek sevindirici ve bütün günlerde de bugün olduğu gibi kadının değerinin artması temennisindeyim. Biz, ‘Kadına vuran değil kadına vurulan kişi adamdır’ diyoruz. Yaşamımızda kadın olmazsa hayatın da bir anlamı olmuyor. Doğurganlık olmuyor ya da neslimizi devam ettirmemiz söz konusu olmuyor. Onun için kadınların değeri çok önemli. Bizim onlara gereken değeri en iyi şekilde vermemiz gerekiyor. Annelerimize, kadınlarımıza dört elle sarılmamız gerekiyor” dedi.
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