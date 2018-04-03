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Hastalık hastası olma durumuna dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Hastalık hastalığının kişinin kendi vücudunda her zaman hissettiği normal durumları bir hastalık olarak algılaması olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr.

Hastalık hastası olma durumuna dikkat

Hastalık hastalığının kişinin kendi vücudunda her zaman hissettiği normal durumları bir hastalık olarak algılaması olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, hastalık hastası olma durumuna dikkat edilmesi durumuna dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.
Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, “Kişi sürekli bir hastalık nedeniyle bu belirtileri yaşadığını hisseder. Bu şikâyetler en az altı aydır devam eder. Türkiye’de yapılan araştırmalarda her 200 kişiden birisinde görülen bir durumdur. Kadınlarda erkeklere göre iki kat sık görülür. Hastalık hastalığının nedenleri arasında kişinin psikolojik sorunlarını konuşmasının önündeki engeller, çocukluk dönemlerinde yaşadığı olumsuz olaylar, toplumda psikolojik sorunların önemsenmemesi gibi sorunlar vardır” dedi.
Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, hastalık hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı:
“1. Kendilerinde çok ağır ve çok önemli bir hastalık olduğunu düşünürler.
2. Vücudundaki belirtiler herhangi bir hastalığa ait değildir.
3. Sürekli vücuduna odaklanır, vücudunu dinler
4. En çok kalp ve mide-barsak şikâyetleri olur.
5. Sohbet ederken sürekli sağlık sorunlarından bahseder.
6. Sürekli tıbbi yazılar okur
7. Gazete ve internette tıbbi köşeleri takip eder.
8. İnternetteki forum sitelerini takip eder.
9. Sürekli doktor doktor dolaşır.
10. Doktorların tüm ikna çabalarına rağmen ikna olmaz.
11. Tıbbi kelimeleri öğrenmiştir.
12. Sağlık harcamaları çok artmıştır.
13. Psikolojik tedaviyi kabul etmezler. Hastalık hastalığı esasen psikiyatrik bir sorundur. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız mutlaka bir psikiyatriste başvurun.”

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