Hastalık sürecini film şeridi gibi tişörte işledi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 18 yılda 2 kez böbrek nakli olan Eşref Bulut (37), diyaliz günlerini, nakilden öncesi ve sonrası fotoğraflarını film şeridi gibi tişörte bastırdı. Bulut, yaşadığı zorlu süreci unutmamak ve sağlığın kıymetini kendine hatırlatmak için böyle bir tişört yaptırdığını söyledi.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibinin nakil yaptığı 4'üncü hasta olan Eşref Bulut, ameliyatın ikinci yılında diyaliz günleri, nakil öncesi ve sonrası fotoğraflarının yer aldığı tişörtüyle doktorlarını ziyaret etti. Ameliyat olduğu hastanenin adli tabiblik biriminde çalışan Eşref Bulut, yaşadığı zorlu süreci ve sağlığın kıymetini sürekli hatırlamak için böyle bir tişört yaptırdığını söyledi. 19 yaşından bu yana kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü, yıllarca diyalize bağlı yaşam sürdürdüğünü, 18 yılda iki kez böbrek nakli olduğunu aktaran Eşref Bulut, hayatta en önemli konunun sağlık olduğunu vurguladı.

İLK BÖBREK NAKLİ FARKLI BİR HASTANEDE YAPILDI

İlk nakil ameliyatını 2000 yılında farklı bir hastanede olduğunu belirten Eşref Bulut, “İlk böbrek naklimde ağabeyim Muhammet Bulut böbreğini vermişti. 2016 yılında artık böbrek çalışamaz duruma geldiği için ikinci nakil yapılması kararlaştırıldı. Ben 6 yıldır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Bizim hastanemizde organ nakil ameliyatları başlayınca çok sevinmiştim. İkinci naklimi çalıştığım hastanede oldum. Kadavradan bağış yapılmıştı. Allah organ bağışlayan aileden razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah mekanı cennet olur" dedi.

Böbrek naklinden sonra tuvalete gitmenin bile adeta bir mucize olduğunu söyleyen Eşref Bulut, “Ben 7 yıl idrarımı yapamadım. Şimdi yeniden sağlığıma kavuştum. Şu an idrara sıkıştığım zaman tuvalete gitmek bile benim için büyük sevinç kaynağı" diye konuştu.

BÖBREĞİN KIYMETİNİ UNUTMAMAK İÇİN KENDİNE HATIRLATIYOR

Hastalığı boyunca yaşadıklarını unutmamak için fotoğraflarından oluşan bir film şeridini tişörte bastırdığını belirten Bulut, “Bu tişörtte benim nakil olmadan önceki halim, diyalizdeki halim, ailemle fotoğrafım, nakil olduktan sonraki fotoğraflarım var. Bu tişörtü ikinci böbrek naklimin ikinci yıl dönümü anısına yaptırdım, çünkü yaşadıklarımı asla unutmak istemiyorum. Bu böbreğin ki, ben ona fasülye diyorum, kıymetini unutmamak için yaptırdım bu tişörtü" dedi.

YENİ BÖBREĞİNE İYİ BAKIYOR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç.Dr. Arif Aslaner ise Eşref Bulut'un organ nakli yaptıkları 4'üncü hastaları ve aynı zamanda hastane personeli olduğunu belirterek, “Eşref'in sağlık durumu gayet iyi. 2 yıldır normal hayatına devam ediyor. Yeni böbreğine iyi bakıyor" dedi.