Hastalık yaşta değil kasta

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Hastalık yaşta değil kastadır” konulu seminerde üyeler daha sağlıklı yaşamanın sırlarını öğrendi.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, kaliteli vakit geçirmenin yanı sıra, daha sağlıklı bir hayat hakkında önemli bilgiler ediniyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği iş birliği ile “Hastalık yaşta değil kastadır” konulu seminer düzenledi. Olgun Gençlik Merkezi üyelerine yönelik düzenlenen seminerde, uzman fizyoterapist Ali Deniz Baykara, önemli bilgiler aktardı. Baykara, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkmaya başlayan fizikî rahatsızlıkların rehabilite edilmesine yönelik günlük olarak yapmaları gereken egzersizleri anlattı. Germe egzersizlerini, sopa ve lastikle yapılan egzersizleri tek tek yapan Baykara, daha sonra katılımcılara bunu uygulattı.

Fizyoterapist Ali Deniz Baykara, güne dinç başlamak isteyenlere, sabahları en az 20 dakikalık yatak egzersizi yapmalarını tavsiye etti . Olgun gençlere, hayatlarını kolaylaştıracak tavsiyelerde bulunan Baykara, doğru nefes alma tekniklerini de uygulamalı olarak gösterdi. Olgun Gençlik Merkezi üyeleri de boyun, bel fıtığı, boyun düzleşmesi, kireçlenme, diz ve kas ağrıları gibi konularında Baykara’ya sorular yöneltti.