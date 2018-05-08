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Hastalıkları Onları “Deha” Yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

MEDİCANA International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.

Hastalıkları Onları “Deha” Yaptı

ANKARA, (DHA)-MEDİCANA International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alev Leventoğlu migren, küme baş ağrısı, beyin tümörü gibi hayatı kâbusa çevirebilen bazı rahatsızlıkların kimi zaman beynin sanatsal yanını ortaya çıkardığına dikkat çekti: “Hayatı boyunca migrenden şikâyet etmiş pek çok ünlü sanatçı bu çalışmaların kanıtı. Tıpkı; Vincent van Gogh, Claude Monet ve Edvard Munch gibi…”

Nöroloji alanında yapılan bilimsel çalışmalara göre beyin hasarının; önceden resim yeteneği olmayan bireyi müthiş bir ressam haline getirebileceğini ya da var olan yeteneği yok edebileceğini söyleyen eden Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alev Leventoğlu, şu bilgileri verdi: “Vücudumuzun en karmaşık yapısı şüphesiz beynimiz. İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin

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