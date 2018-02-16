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Hastalıkların çoğu psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (UBİAT) tarafından düzenlenen ‘Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde psikolojik sebeplerle ortaya çıkan ve bedenî hastalıklarla kendini gösteren ‘psikosomatik’ rahatsızlıklar ele alındı.UÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başlayan ve üç gün sürecek 19.

Hastalıkların çoğu psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (UBİAT) tarafından düzenlenen ‘Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde psikolojik sebeplerle ortaya çıkan ve bedenî hastalıklarla kendini gösteren ‘psikosomatik’ rahatsızlıklar ele alındı.
UÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başlayan ve üç gün sürecek 19. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nin açılışında konuşan Rektör Yusuf Ulcay, yeni nesil öğrencilerin, sorgulayan ve araştıran bir karakterde yetiştiğine işaret etti. Ulcay, “Üniversitelerin temel fonksiyonları eğitim, araştırma, ilgili sektörlerle çalışma ve sosyal sorumluluk alanlarında üzerine düşen görevleri yerine getirmektir. Yeni gelen öğrencilerimiz belki farkında değiller ancak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, lisansüstü kapasitemizi arttırmaya gayret gösteriyoruz. Tıp fakültemizde çok sayıda uzmanlık alımı yapıyoruz. Üniversitemizdeki 2 bin 500 yabancı öğrenci sayısını 9 binin üstüne çıkardık. Lisans eğitiminden ziyade lisansüstü eğitime ağırlık vermek istiyoruz. 15 araştırma üniversitesi arasında yer aldık. Burada kalmak için performansımızı daha iyi hale getirmek zorundayız. Rekabet gelişmeyi doğuracaktır. Sonuçta herkes kazançlı çıkacak. Öğrencilerimiz de bu öğreti doğrultusunda hareket etmeli ve en iyi doktor olmayı hedeflemelidir” diye konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, 29 yıllık hekim ve cerrah olduğuna işaret ederek, “Hastalarımın birçoğunun psikolojik sebeplerden dolayı hasta olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu kongrenin özellikle tıp öğrencileri açısından geleceklerini görmeleri bakımından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda tıp öğrencilerinin ilmi çalışmalardan çok daha fazla yararlanma imkânları var. Ülkemiz sıçrama yapmaya hazırlanırken, geleceğimiz olacak doktor adaylarının da çok güzel projelere imza atacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Bilimsel Araştırma Topluluğu danışmanlarından Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise konuşmasında, kongrenin çok başarılı geçeceğine ve önemli sonuçlar çıkacağına inandığını vurguladı. Üç gün sürecek olan kongre boyunca Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler 35 bildiri sunacak.

Hastalıkların çoğu psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor

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