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Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Pek çok hastalığın başlangıcı ağızdan başlar. Bu sebeple diş çürümesi de başka hastalıklara sebep olabiliyor. Peki diş çürümesi hangi hastalıklara sebep oluyor? Diş çürümesinin yol açtığı hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerekiyor? Diş çürümesi tedavisi için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm bu soruların cevabı...

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Yükselen estetik trendlerinin başında gelen dişler, güzelliğin çok ötesinde bir anlam ve göreve sahiptir. Genel vücut sağlığının başlangıç noktası ağzımızdır ve birçok hastalığın temelleri burada atılır. Basit olarak nitelendirebileceğimiz sorunlardan, kalp-damar hastalıklarına kadar birçok problemde başrolü oynayan çürük dişler, başka hastalıklara davetiye çıkarmak konusunda oldukça başarılıdır. Bu konuda yeterli bilinç düzeyine ulaşmamız gerektiğini ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, çürüklerin yol açtığı hastalıkları anlatıyor.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ ENFEKSİYONLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Ağız ve diş sağlığı yeterince önemsemediğimiz bir durum olduğundan çürükler, önlenebilir bir problem olmasına rağmen sıklıkla başımıza dert açar. Çürüyen dişler ağız sağlığımızı olduğu kadar, diğer organlarımızı da büyük oranda etkiler. Diş çürüğüne bağlı olarak ortaya çıkan bakteriler böbrek ve kalbe yerleşerek birçok enfeksiyona davetiye çıkarır.

UNLU VE ŞEKERLİ GIDALAR ÇÜRÜK OLUŞUMUNU HIZLANDIRIYOR

Ağızda bulunan bakteriler sebebiyle meydana gelen bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve diş hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden olmaktadırlar. Tedavi edilmezse çürükler büyüyebilir. Hatta dişi öldürebilir. Dişinizi öldürmesi dışında diş çürükleri farklı ve tehlikeli sorunlara da yol açabilir.

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KALP VE BÖBREK YETMEZLİĞİ VE DİŞ ÇÜRÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Diş çürükleri ile genel vücut sağlığımız arasında doğrudan bir bağ vardır. Dolayısıyla diş çürüklerin yol açtığı problemleri görmezlikten gelmek ileride meydana gelecek hastalıkları kabul etmek demektir. Üstelik bu hastalıklar; kalp ve böbrek yetmezliği, şeker ve ülser gibi sistemik hastalıklardır. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, diş eti hastalıkları bulunanlarda koroner damar hastalıkları daha sık rastlanıyor. Ayrıca diş eti hastalığı olan diyabetli bireylerde kan şekerinde kontrol zorlaşmaktadır. Aşağıda sıralanmış olan hastalıklar göz önüne alındığında tedavinin geciktirilmemesi gerçeğe bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıklar;

Diş apsesi: Diş apsesinin en büyük nedenlerinden biri zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmemiş diş çürükleridir. Çürümeyle birlikte enfeksiyona neden olan bakteri diş içine daha derine doğru ilerleyebilir. Eğer durdurulmazsa diş köküne ve çevre kemiğine yayılır. Buna diş apsesi denir.

Ağız kokusu: Zamanında yapılmayan diş çürüğü tedavileri diş çukurlarınız bakterilerin yuvası haline gelmesine ve atıkların birikmesine sebep olur. Bu bakterilerin çukurlarda birikmesiyle bakteriler zamanla sülfür atıkları ortaya çıkarmaya başlar. Sonucunda ise meydana gelen diş eti hastalıkları kötü ağız kokularına yol çar.

Saç dökülmeleri: Diş çürükleri sonucunda da bağışıklık sisteminiz sağlıklı saç hücrelerinize zarar verebilir ve saç dökülmelerine sebep olabilir. Bu ve bunun gibi sorunlarla yüzleşmemek için ve diş çürüğünüze zamanında ve doğru tedavi için bir an önce diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

DİŞ ÇÜRÜKLERİ BAŞKA HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Önemsenmeyen diş çürükleri bunların dışında ciddi hastalıklara sebep olurken yaydığı bakteriler birçok enfeksiyona yol açıyor.

Bu hastalıklar:

Kalp damar hastalıkları,

İnme, felç,

Premetüre ve düşük kilo ağırlıklı bebekler,

Üst solunum yolu enfeksiyonları,

Diyabet,

Obezite,

Böbrek hastalıkları,

Ağız kanseri,

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DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN...

Birinci kural düzenli olarak diş fırçalamaktır. Günde en az 2 kez diş fırçalayarak yemeklerden sonra oluşan plaklar uzaklaştırılmalıdır.

Yiyecek artıkları dişlerin çiğneme yüzeylerinde, dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerinde ve dil yüzeyinde biriktiği için diş fırçaları küçük başlıklı seçilmeli ve ağız hijyeni bu fırçalarla sağlanmalıdır.

Florürlü diş macunu seçilerek, dişlerin korunmasına yardımcı olunmalıdır.

Diş macunu su ile ıslatılmadan kuru diş fırçası üzerine sürülmelidir.

Diş fırçalamanın yanı sıra haftada bir kez diş ipi kullanılmalı, alkolsüz gargara suları ile gargara yapılmalıdır.

Şekerli besinlerin tüketim oranları azaltılmalıdır.

Asitli içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıdır.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

Yapışkanlı, jelatinli gıdalarla vedalaşmalı.

6 ayda bir kez diş muayenesi yaptırılmalıdır.

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