Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Yükselen estetik trendlerinin başında gelen dişler, güzelliğin çok ötesinde bir anlam ve göreve sahiptir. Genel vücut sağlığının başlangıç noktası ağzımızdır ve birçok hastalığın temelleri burada atılır. Basit olarak nitelendirebileceğimiz sorunlardan, kalp-damar hastalıklarına kadar birçok problemde başrolü oynayan çürük dişler, başka hastalıklara davetiye çıkarmak konusunda oldukça başarılıdır. Bu konuda yeterli bilinç düzeyine ulaşmamız gerektiğini ifade eden Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, çürüklerin yol açtığı hastalıkları anlatıyor. DİŞ ÇÜRÜKLERİ ENFEKSİYONLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR Ağız ve diş sağlığı yeterince önemsemediğimiz bir durum olduğundan çürükler, önlenebilir bir problem olmasına rağmen sıklıkla başımıza dert açar. Çürüyen dişler ağız sağlığımızı olduğu kadar, diğer organlarımızı da büyük oranda etkiler. Diş çürüğüne bağlı olarak ortaya çıkan bakteriler böbrek ve kalbe yerleşerek birçok enfeksiyona davetiye çıkarır. UNLU VE ŞEKERLİ GIDALAR ÇÜRÜK OLUŞUMUNU HIZLANDIRIYOR

Ağızda bulunan bakteriler sebebiyle meydana gelen bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve diş hekimlerinin kavite dedikleri oyuklara neden olmaktadırlar. Tedavi edilmezse çürükler büyüyebilir. Hatta dişi öldürebilir. Dişinizi öldürmesi dışında diş çürükleri farklı ve tehlikeli sorunlara da yol açabilir. KALP VE BÖBREK YETMEZLİĞİ VE DİŞ ÇÜRÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ



Diş çürükleri ile genel vücut sağlığımız arasında doğrudan bir bağ vardır. Dolayısıyla diş çürüklerin yol açtığı problemleri görmezlikten gelmek ileride meydana gelecek hastalıkları kabul etmek demektir. Üstelik bu hastalıklar; kalp ve böbrek yetmezliği, şeker ve ülser gibi sistemik hastalıklardır. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, diş eti hastalıkları bulunanlarda koroner damar hastalıkları daha sık rastlanıyor. Ayrıca diş eti hastalığı olan diyabetli bireylerde kan şekerinde kontrol zorlaşmaktadır. Aşağıda sıralanmış olan hastalıklar göz önüne alındığında tedavinin geciktirilmemesi gerçeğe bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu rahatsızlıklar;

Diş apsesi: Diş apsesinin en büyük nedenlerinden biri zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmemiş diş çürükleridir. Çürümeyle birlikte enfeksiyona neden olan bakteri diş içine daha derine doğru ilerleyebilir. Eğer durdurulmazsa diş köküne ve çevre kemiğine yayılır. Buna diş apsesi denir. Ağız kokusu: Zamanında yapılmayan diş çürüğü tedavileri diş çukurlarınız bakterilerin yuvası haline gelmesine ve atıkların birikmesine sebep olur. Bu bakterilerin çukurlarda birikmesiyle bakteriler zamanla sülfür atıkları ortaya çıkarmaya başlar. Sonucunda ise meydana gelen diş eti hastalıkları kötü ağız kokularına yol çar. Saç dökülmeleri: Diş çürükleri sonucunda da bağışıklık sisteminiz sağlıklı saç hücrelerinize zarar verebilir ve saç dökülmelerine sebep olabilir. Bu ve bunun gibi sorunlarla yüzleşmemek için ve diş çürüğünüze zamanında ve doğru tedavi için bir an önce diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz. DİŞ ÇÜRÜKLERİ BAŞKA HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR Önemsenmeyen diş çürükleri bunların dışında ciddi hastalıklara sebep olurken yaydığı bakteriler birçok enfeksiyona yol açıyor.