'Hastalıkta ve sağlıkta' diyerek eşine böbreğini verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - OSMANİYE'de oturan kronik böbrek yetmezliği hastası kuaför Sibel Satan (21), fayans ustası eşi İbrahim Satan'ın (24) "Hastalıkta ve sağlıkta" diyerek verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. İbrahim Satan, "Hayatı paylaşıyorduk, böbreğimizi de paylaştık" dedi.

Osmaniye'de oturan kadın kuaförü Sibel Satan ve fayans ustası İbrahim Satan çifti, 2015 yılında evlendi. Bir yıl sonra Tuana adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelen çift, çocuklarının sevincini yaşayamadan, Sibel Satan'a hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

3 AY DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Doktorları, Sibel Satan'ın hemodiyalize girmesi gerektiğini söyledi. 3 ay diyalize giren kadının son testlerinde, böbrek nakli olması gerektiğine karar verildi. 20 Mart'ta Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne başvuran Satan çiftinin testleri yapıldı. Test sonuçlarının uygun çıkması üzerine Başhekim ve AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından İbrahim Satan'dan alınan böbrek, eşi Sibel Satan'a nakledildi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE

Eşinin böbrek nakli olması gerektiği duyduğunda hiç düşünmeden testlere başlayıp verici olmak istediğini anlatan İbrahim Satan, "Dünyaevine girerken 'iyi günde kötü günde' dedik ve el ele bir ömür geçirmek için yola çıktık. Hayatı paylaşıyorduk, böbreğimizi de paylaştık" diye konuştu. Eşini çok sevdiğini belirten Satan, "Kızımın annesi, onu canım gibi seviyorum. Test sonuçlarını beklerken yaşadığım heyecanı anlatamam. Bağışçı olamasaydım kahrolurdum. Çok şükür sorun çıkmadı. Bir böbreğimi verdim. Herkesin organ bağışı yapmasını, bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

'KIZIMA DOYAMADIM'

Sibel Satan ise eşinin ihtiyacı olsaydı kendisinin de aynı şeyi seve seve yapacağını, hiç düşünmeden böbreğini vereceğini söyledi. Kızı Tuana'nın henüz 2,5 yaşında olduğunu belirten Sibel Satan, "Kızıma doyamadım. Şu an bile ameliyat sonrası acılarımı hissetmiyorum. Tek düşündüğüm kızım. Böbreğini verip beni hayata bağlayan eşime, ameliyatı yapan doktorlara, hastaneye geldiğimiz ilk günden bugüne, yardım ve desteklerini esirgemeyen organ nakli koordinatörü Nilgün Bilal'e, hemşirelere ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN, İNSANLARI HAYATA BAĞLAYIN'

Hastanedeki odasında doktor, hemşire ve ziyaretçilere teşekkürlerini ve sevgilerini ifade etmek için köşe oluşturduklarını belirten Sibel Satan, "Sağlığıma kavuşmamda desteğini esirgemeyen tüm sevdiklerimize teşekkür ediyorum. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Osmaniye'ye döndüğümüzde eşimle organ bağışının yaygınlaşması, insanların bilinçlenmesi için çalışıp örnek olacağız. Bunun için sloganımız da 'Organlarınızı bağışlayın, insanları hayata bağlayın' olacak" dedi.

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