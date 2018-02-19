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Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 18:25 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde kamu ve özel hastane çalışanlarına yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Kırklareli Ticaret Borsası binası salonunda, il genelinde hizmet veren kamu ve özel hastanelerde görev yapan personele yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Uygulayıcı eğitimi düzenlendi.Eğitimde, Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Hastane Afet Triyaj Alanı, Acil Müdahale Planının Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi gibi konular işlendi.

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

Kırklareli’nde kamu ve özel hastane çalışanlarına yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.
Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Kırklareli Ticaret Borsası binası salonunda, il genelinde hizmet veren kamu ve özel hastanelerde görev yapan personele yönelik Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması Uygulayıcı eğitimi düzenlendi.
Eğitimde, Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Hastanenin Müdahale Aşamaları, Hastane Afet Triyaj Alanı, Acil Müdahale Planının Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi gibi konular işlendi. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri teslim edildi.

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

Hastane çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi

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