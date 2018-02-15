Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesindeki yemek fazlaları sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.
Babaeski Devlet Hastanesi ve Babaeski Belediyesi arasında imzalanan ‘Artık Yemekler Protokolü’ ile hastanede kalan yemekler hayvan barınaklarındaki sahipsiz sokak hayvanlarına gönderiliyor.
Protokole dair hastaneden yapılan bilgilendirmede, "Protokol kapsamında, artan yemekler özel bidonlarda toplanıyor, düzenli bir şekilde hastanemizden yemekler alınıp barınağa götürülüyor. Çünkü biz bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz, tüm canlılarla yaşıyoruz. Hayvanların yaşam hakkına saygı olarak, beslenmelerine destek vermek bizi onurlandırıyor. Tüm dünyada küresel gıda krizinin yaşandığı ve tartışıldığı bu dönemde böylesine bir hassasiyet göstermek hem israfı önlemek hem de toplumsal duyarlılığı artırmak açısından son derece önemlidir” denildi.
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