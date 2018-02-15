HABER

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

Babaeski Devlet Hastanesindeki yemek fazlaları sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.Babaeski Devlet Hastanesi ve Babaeski Belediyesi arasında imzalanan ‘Artık Yemekler Protokolü’ ile hastanede kalan yemekler hayvan barınaklarındaki sahipsiz sokak hayvanlarına gönderiliyor.Protokole dair hastaneden yapılan bilgilendirmede, "Protokol kapsamında, artan yemekler özel bidonlarda toplanıyor, düzenli bir şekilde hastanemizden yemekler alınıp barınağa götürülüyor.

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesindeki yemek fazlaları sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.
Babaeski Devlet Hastanesi ve Babaeski Belediyesi arasında imzalanan ‘Artık Yemekler Protokolü’ ile hastanede kalan yemekler hayvan barınaklarındaki sahipsiz sokak hayvanlarına gönderiliyor.
Protokole dair hastaneden yapılan bilgilendirmede, "Protokol kapsamında, artan yemekler özel bidonlarda toplanıyor, düzenli bir şekilde hastanemizden yemekler alınıp barınağa götürülüyor. Çünkü biz bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz, tüm canlılarla yaşıyoruz. Hayvanların yaşam hakkına saygı olarak, beslenmelerine destek vermek bizi onurlandırıyor. Tüm dünyada küresel gıda krizinin yaşandığı ve tartışıldığı bu dönemde böylesine bir hassasiyet göstermek hem israfı önlemek hem de toplumsal duyarlılığı artırmak açısından son derece önemlidir” denildi.

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.