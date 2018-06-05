Hastanede, 'bebek kaçıranı yakalama' tatbikatı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde yeni doğum yapmış bir annenin kız bebeğinin, kadın kılığına girmiş bir erkek tarafından kaçırılıp, hastane dışına çıkamadan yakalanması tatbikatı gerçekleştirildi. 'Pembe Kod' adı verilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde üç ayrı tatbikat yapıldı. Tatbikatlarda 'Pembe kod' adıyla bebek kaçırma; 'beyaz kod' adıyla, personele hasta yakını tarafından şiddet uygulanması; 'mavi kod' adıyla ise hastane içinde bir hasta yakınının aniden bayılması uygulamaları yapıldı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Bebek kaçırma tatbikatı, Kadın ve Doğum Servisi'nde yapıldı. Senaryoya göre doğumhane katında yeni doğum yapan bir annenin başında bulunan hasta yakınlarının bebeğin ismi konusundaki tartışmaları ve gürültü çıkarmaları sebebiyle odadan hemşire odasına çağrılmaları esnasında bebeğin, kadın kılığına girmiş erkek tarafından kaçırılması canlandırıldı. Kadın kılığına giren erkek, odaya girip bebeği kaçırdı. Bebeğinin beşiğinde olmadığını gören anne, yardım istedi. Bebeğin kaçırıldığının fark edilmesi üzerine hemşire tarafından telefonla 3333 numaralı santral hattı aranıp, bebek kaçırma olayı olduğu belirtilerek 'pembe kod' anonsu yaptırıldı. Pembe kod anonsu yapılmasının ardından güvenlik görevlileri hastanenin bütün kapılarını kapattı. Ardından hastanedeki bütün güvenlik kameraları sıkı takibe alındı. Bebeği kaçıran kadın kılığındaki erkek ise, bütün çıkış kapıları kapatılan hastaneden çıkmak için yer aradı. Bu sırada bütün katlarda önlem alan güvenlik görevlileri, bebeği kaçıran kişiyi acil çıkışında yakalayıp, bebeği alarak anneye teslim etti. Tatbikat sırasında yeni doğum yapmış anne ile yakınları ve bebeği kaçıran kadın kılığındaki erkeğin sergilediği performans gerçeği aratmadı.

Beyaz kod kapsamında ise hastane personeline saldırı tatbikatı yapıldı. Bir servis aracının kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı hastanenin acil servisine getirildi. Acil serviste yaralılara müdahalesi esnasında, hasta yakını rolündeki personeller; güvenlik, doktor ve paramedik görevlilerine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Beyaz kod kapsamında anons yapılarak, olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlileri tarafından saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Mavi kod kapsamındaki tatbikatta ise, hastane içinde bayılan bir hasta yakınına müdahalenin tatbikatı yapıldı.

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