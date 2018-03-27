HABER

Hastanede ilk kapalı yöntemle kalp deliği kapama operasyonu yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.

Hastanede ilk kapalı yöntemle kalp deliği kapama operasyonu yapıldı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özbay ile kardiyoloji ekibi ilde ilk kez kapalı yöntemle kalp deliği kapama operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
Kardiyoloji polikliniğine nefes darlığı şikayetiyle gelen bir hastanın yapılan ekokardiyografisinde kalbinde yaklaşık 1,5 santimlik doğuştan gelen delik olduğunun tespit edilmesi üzerine hastaya açık yönteme gerek kalmadan kapalı yöntemle atrial septal defekt operasyonu uygulandı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Murat Şahin, “Bu tarz işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılabiliyor olması bizler acısından onur vericidir. Hastanemizin altyapısının ve hekim kadrosunun bu tarz işlemler için yeterli olduğunu bilmekteyiz. İlimizde ilk kez kapalı yöntemle ASD operasyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah hastalarımız artık başka hastanelere sevk olmadan hastanemizde her türlü işlemleri gerçekleştirilecektir” dedi.
Şahin, bu hizmetlerin kazandırılmasında Vali Dr. Osman Varol’a, Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’e, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kardiyoloji hekimlerine, anestezi ve reanimasyon hekimleri ile emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.