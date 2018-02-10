Hastanede ilkler sürüyor

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk koroner bypass ameliyatının ardından ilk kez karın içi aort damar genişlemesi tanısı ile anjiyografi eşliğinde endovasküler anevrizma onarımı yöntemi de başarıyla uygulandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde ‘EVAR’ adlı yöntemle uyanık haldeki hastaya anestezi yardımıyla her iki kasıktan yapılan girişimle karın içindeki genişlemiş olan abdominal aorta stent yerleştirildi.

Yrd. Doç. Dr.Serdar Badem, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen Doç. Dr. Gökhan Lafçı ve Uzm Dr. Mehmet Karahan ile birlikte yaptıkları operasyonunun açık cerrahiden avantajının kasıklar dışında ameliyat kesiğinin yapılmadığı gibi işlem süresinin de daha kısa olduğunu belirtti.