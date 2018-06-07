Hastanede kaçırılan bebeği kurtarma tatbikatı

SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaçırılan bebeği kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 'Pembe Kod' adı verilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bebek ve çocuk hastaların güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat yapıldı. Herhangi bir şekilde bebek veya çocukların güvenliğinden şüphe duyulması ve kaçırılma olayının tespiti durumunda, acil müdahale yöntemlerinin belirlenip, kurtarma operasyonu yapılması için düzenlenen tatbikat, Kadın Doğum Polikliniği'nde gerçekleşti. Senaryo gereği, Kadın Doğum Polikliniği'nden bir bebek kaçırıldı. Serviste görevli hemşire tarafından erkek bir bebeğin yokluğunun fark edilmesi üzerine verilen 'Pembe Kod'un ardından, hastanenin bütün giriş ve çıkışları kapatılarak kaçırılan bebeğe ulaşılmaya çalışıldı. Kapalı devre kamera sisteminin takibi ile bebeği bir kadının morg kısmından çıkarmaya çalıştığı tespit edildi. Kısa sürede güvenlik görevlileri kadını yakalayarak bebeğe ulaştı. Bebeği kaçıran şüpheli gözaltına alınarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Başarılı geçen 'Pembe Kod' tatbikatını yöneten Hastane İdare Yönetici Yardımcısı Yılmaz Acar, "Bugün Kadın Doğum Polikliniği'nde 'Pembe Kod' ismini verdiğimiz bebek kaçırma eylemiyle ilgili bir tatbikat yaptık. Buradaki amacımız hem bilgilerimizi güncellemek hem de arkadaşlarımızın bu olaylardaki reflekslerini ölçmekti. Daha etkin, daha güncel kalmak için bir çalışma yaptık. 'Pembe Kod' dışarıdan gelen yabancı kimselerin çocuk kaçırma eylemidir. Bununla arkadaşlarımızın en alt birimden en üst birime kadar kimin hangi işi yapacağını, kime haber vereceğini ve nasıl müdahale edeceklerini tatbikatta uygulamalı olarak gördük" dedi.