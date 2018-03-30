Hastaneden esnafa “TESK Kart” ile indirim

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile “TESK Kart” anlaşması yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na üye esnaflara, dağıtımı kısa sürede odalardan tamamlanacak olan “TESK Kart” ile aldıkları hizmetlerden indirim imkanı sağlanacak.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Eyüp Güler’in hastane yönetimine teşekkür ziyaretinde, “Bu iş birliği bizler için çok önemli. Güçlü esnaf güçlü bir Türkiye demek. Sağlık alanında yaptıkları bu güzel girişimden dolayı VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan’a tüm esnaf arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Genel Müdür Dr. Hakan Özcan ise yaptığı konuşmada, “Esnafımız bizim baş tacımız. Ben de bir esnaf çocuğu olarak biliyorum ki bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında esnaflarımızın yeri doldurulamaz. Biz de tüm Medical Park Grup Hastaneleri olarak esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir ‘TESK Kart’ uygulamasına geçmenin sevincini yaşıyoruz. Esnaf arkadaşlarımıza destek olabildiysek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Hastane Pazarlama Müdürü Seda Öztürk ve ekibinin Amasya Esnaf-Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Köse ve Sinop Esnaf-Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu’ya yaptıkları ziyarette, TESK Kart’ın tüm avantajları anlatılırken, bu avantajlardan tüm esnaflar ve birinci derece akrabalarının faydalanabileceği bilgisi verildi.