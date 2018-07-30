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Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarmada görev yapmaya başladı.

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başladı. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için biran önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi.

Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlar uygulamanın faydalı olacağını söylediler.

Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı. (İHA)

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hastane Jandarma sağlık şiddet

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EĞİTİMİ BİTİRDİNİZ....POLİSLE JANDARMAYLA BAŞ EDERSİNİZ BEKLE..
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