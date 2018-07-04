"Hastanenin dedesi" beyaz önlüğünden 3 ay uzak kalabildi

Ustaoğlu, emekli olmasının ardından emeklilikle ilgili düzenleme sonrasında 3 ay mesleğine arar verirken Sağlık Bakanlığının isteği üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine hem başhekim yardımcısı hem de ortopedi servisi doktoru olarak döndü.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladıktan bir yıl sonra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Ustaoğlu, bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü.

Uzmanlığını yine aynı üniversitenin ortopedi ve travmatoloji bölümünde tamamlayan Ustaoğlu, 20 yıla yakın bir süre Erzurum'daki hastanelerde görev yaptı.

- "Doktor olduğum için çok mutluyum"

Op. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara hizmet etmek için doktorluk mesleğini seçtiğini, bu kararından da hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.

Doktorluğu 43 yıldır severek yaptığını belirten Ustaoğlu, "Doktorluk özveri ve insanları sevmeyi gerektiren mesai mefhumu olmayan, maddi karşılık beklemeden yapılan bir iştir. Çünkü bu mesleğin manevi karşılığı vardır." dedi.

Ustaoğlu, meslek hayatı boyunca 53 asistan hekim yetiştirdiğini, onların yaptığı başarılı ameliyatları duyunca en çok kendisinin mutlu olduğunu ifade etti.

- "Çalışma arkadaşlarımın içinde bana 'dede' diyenler var"

Emekli olup hastaneden ayrıldığı zaman üzüldüğünü anlatan Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Yeniden doktor önlüğünü giyince mutlu oldum. Çünkü zevkli bir iş yapıyorum. Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda burada 72 yaşına kadar çalışmaya devam edeceğim ama ben bu mesleği ölene kadar yapmak istiyorum. Çalışma arkadaşlarımın içinde bana 'dede' diyenler var. Torun sahibi olduğum için onlar bana 'dede' deyince daha sıcak geliyor ve mutlu oluyorum. Bana 'dede' deyince demek ki beni daha çok seviyorlar diye düşünüyorum."