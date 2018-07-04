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"Hastanenin dedesi" beyaz önlüğünden 3 ay uzak kalabildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Doktor önlüğünü 1975 yılında giyen ve mesleğine yalnızca 3 aylık bir emeklilik arası veren 69 yaşındaki Recep Gür Ustaoğlu, yeniden döndüğü hastanede şifa dağıtmaya devam ediyor - Ustaoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle genç meslektaşlarına örnek oluyor - Recep Gür Ustaoğlu: - "Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda burada 72 yaşına kadar çalışmaya devam edeceğim ama ben bu mesleği ölene kadar yapmak istiyorum"

İZMİR (AA) - İzmir'de yaş haddinden emekli olduktan sonra yeni düzenlemenin ardından 3 ay sonra beyaz önlüğünü tekrar giyen 69 yaşındaki Opr. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, mesleğini ilk günkü heyacanla sürdürüyor.

Kars'ta dünyaya gelen 2 çocuk babası 69 yaşındaki Ustaoğlu, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Uzmanlığını yine aynı üniversitenin ortopedi ve travmatoloji bölümünde tamamlayan Ustaoğlu, 20 yıla yakın bir süre Erzurum'daki hastanelerde görev yaptı.

Tayini 1990 yılında İzmir'e çıkan Ustaoğlu, Urla, Karşıyaka devlet hastaneleri ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde hastalara şifa dağıttı.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladıktan bir yıl sonra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Ustaoğlu, bu görevi 2002 yılına kadar sürdürdü.

İl Sağlık Müdürlüğünden ayrılmasının ardından hastanedeki görevine dönen Ustaoğlu, yaş haddinden emekli olduğu 2015 yılına kadar görevine devam etti.

Ustaoğlu, emekli olmasının ardından emeklilikle ilgili düzenleme sonrasında 3 ay mesleğine arar verirken Sağlık Bakanlığının isteği üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine hem başhekim yardımcısı hem de ortopedi servisi doktoru olarak döndü.

- "Doktor olduğum için çok mutluyum"

Op. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara hizmet etmek için doktorluk mesleğini seçtiğini, bu kararından da hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.

Doktorluğu 43 yıldır severek yaptığını belirten Ustaoğlu, "Doktorluk özveri ve insanları sevmeyi gerektiren mesai mefhumu olmayan, maddi karşılık beklemeden yapılan bir iştir. Çünkü bu mesleğin manevi karşılığı vardır." dedi.

Ustaoğlu, meslek hayatı boyunca 53 asistan hekim yetiştirdiğini, onların yaptığı başarılı ameliyatları duyunca en çok kendisinin mutlu olduğunu ifade etti.

- "Çalışma arkadaşlarımın içinde bana 'dede' diyenler var"

Emekli olup hastaneden ayrıldığı zaman üzüldüğünü anlatan Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Yeniden doktor önlüğünü giyince mutlu oldum. Çünkü zevkli bir iş yapıyorum. Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda burada 72 yaşına kadar çalışmaya devam edeceğim ama ben bu mesleği ölene kadar yapmak istiyorum. Çalışma arkadaşlarımın içinde bana 'dede' diyenler var. Torun sahibi olduğum için onlar bana 'dede' deyince daha sıcak geliyor ve mutlu oluyorum. Bana 'dede' deyince demek ki beni daha çok seviyorlar diye düşünüyorum."

- "Her gelen hasta Gür Bey'i soruyor"

Hastanenin ortopedi servisinde 2 yıldır Ustaoğlu'nun asistanlığını yapan Abdullah Onur Batuhan, hocasının doktorluğa olan aşkını her zaman örnek aldığını belirtti.

Batuhan, "Her ortopedistin fikrinden faydalanması gereken bir hekim. Her gelen hasta Gür Bey'i soruyor. Biz de 'onun vekiliyiz' diyoruz. Onun izinde olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Hemşire Ayşegül Yanmaz ise Ustaoğlu'nun hastalarına olduğu kadar çalışma arkadaşlarına da çok düşkün olduğunu dile getirdi.

Ustaoğlu'nun ilerleyen yaşına rağmen hala genç doktorlara taş çıkartırcasına çalıştığını dile getiren Yanmaz, onunla yıllardır çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

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