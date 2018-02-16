Hastanenin dilek ve öneri kutusuna para atılması gülümsetti

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dilek ve öneri kutusuna, hastalar tarafından istek yerine para atılması gülümsetti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi Enfeksiyon Hastalıkları koridoruna hastane yönetimi, hastaların dilek ve önerilerini almak için şeffaf bir kutu yerleştirdi. Kalem ve istek formlarının bulunduğu kutuya bazı vatandaşların dilek ve düşüncelerini yazmak yerine bozuk para attıkları görüldü. Hastanede her katta bulunan dilek ve öneri kutularında benzer manzaraların olduğu bildirildi. Kutular içine atılan notlarda ise hastane doktor ve personellerine ilgilerinden dolayı teşekkür ettikleri, bazı notlarda ise iş ve şifa dileğinde bulundukları bildirildi. Biriken bozuk paraların ise ihtiyacı olan hastalara gıda ve giysi ihtiyacı olarak değerlendirildiği vurgulandı.
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