Hastaneye komada gelen küçük Zeynep sağlığına kavuştu

DENİZLİ (AA) - Manisa'dan bir ay önce bilinci kapalı olarak getirildiği Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan, iki hafta idrarını yapamayan 1,5 yaşındaki Zeynep Ada Memiş, sağlığına kavuştu.

"Hemolitik üremik sendrom" teşhisiyle PAÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Yrd. Doç. Dr. İlknur Girişgen başkanlığındaki ekip tarafından tedavisi tamamlanan küçük Zeynep, taburcu edildi.

Prof. Dr. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemolitik Üremik Sendrom" hastalığının mikrop bulaşmış ve iyi temizlenmemiş gıdalardan kaynaklandığını, bu süreçte, önce zehirli ishal ardından şiddetli bir böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, koma, idrara çıkamama ve sonunda hayatın kaybedilmesine kadar giden risklerinin olduğunu söyledi.

- "Başlangıçta birkaç kez de kalbi durdu"

Küçük Zeynep'in Manisa'dan ilk geldiğinde ağır komada, bilinci kapalı ve idrar yapamamaya bağlı tüm vücudunun şişmiş durumda olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti: