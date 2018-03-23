Hastanın acil kan ihtiyacına hemşire yetişti

Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde görev yapan hemşire Seray Şahin, örnek bir davranışta bulunarak hastanın kan ihtiyacını karşıladı.

Hastanede doğum yapan ve ani kanaması olan bir hastaya kan bulunamazken hastanın imdadına tedavisiyle ilgilenen hemşire yetişti. Hemşire Seray Şahin hiç tereddüt etmeden hastaya kanını vererek hayatının kurtulmasına katkı sağladı.

Şahin, hasta yakınlarından kimsenin kanı uyuşmadığı için hiç tereddüt etmeden hastaya kan verdiğini belirterek “Hastanemizin kadın doğum servisinde sezaryen ameliyatı olup yatmakta olan hastanın aniden kanaması gelişti. Hastayı tekrar acil olarak ameliyata alındı. Çok fazla kan kaybı söz konusuydu. Kan transfüzyonu için 3 ünite kana ihtiyaç duyuldu. O an hasta yakınlarından kimsenin kan grubu hastayla uyuşmadığı için hastanede kan anonsu geçildi. Ancak vakit geçtikçe ihtiyaç duyulan kan bulunamamıştı. Kan grubum hastayla uyuştuğu için ve hastanın acil kan ihtiyacının giderilmesi için hastaya hiç tereddüt etmeden kanımı verdim. Hasta tedavi olup sağlığına kavuştuktan sonra taburcu oldu. Kan verdiğim için de bana teşekkürlerini iletti. Yüzündeki tebessüm ve teşekkürü bana yetti.”

Çok sayıda kişi kan bulamadığı için ölüyor

Şahin, ülkemizde kan bağış oranının yeterli ölçüde olmadığını ifade eden Şahin, “Her yıl çok sayıda kişi uygun kan bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Bir sağlık çalışanı olarak zaman zaman bu tür olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Halkımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum” diye konuştu.