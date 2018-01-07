Hatay'da diyabet hastalarına özel ayakkabı

Ayakkabı imalatçısı Mehmet Ali Yıldırım yılda ürettiği 30 bin çift erkek diyabet ayakkabısının, 15 bin çiftini yurtdışına gönderiyor. Poliüretan tabana sahip ve napa deriden üretilen diyabet ayakkabılarını diğer ayakkabılardan ayıran özellikler ise, içinin hava alması, esnek bir yapıya sahip olması ve kullanılan özel süngerle dışarıdan gelebilecek darbeleri önlüyor olabilmesi. Diyabet hastalarının ayakları hastalık dolayısı ile şiştiği için tercih ettikleri diyabet ayakkabıları içlerine hava aldığı için ayaklarda meydana gelen yaraların iyileşme sürecini kısaltıyor. Esnekliği ve yumuşak tabanı ile diyabet hastalarını rahatlatıyor. Antakya'da özel üretimi yapılan diyabet ayakkabıları 129 liradan alıcı buluyor. Ayrıca internet üzerinden satışı olduğu içinde Türkiye'nin her yerinden diyabet ayakkabılarına ulaşılabiliyor.

HERŞEY 2013'TE BAŞLADI

Diyabet hastaları için ayakkabı üretmeye 2013 yılında başladığını belirten Mehmet Ali Yıldırım, "2013 yılında şeker hastası olan bir yakınımızın böyle bir ayakkabıya ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir ayakkabı yapmaya karar verdik. İlk yaptığımız ayakkabılar deneme aşamasında baktık ki çok iyi sonuç getiriyor ve etrafımızdaki şeker hastalarına dağıttığımızda çok iyi geri dönüşler aldık. 2013 yılından bu yana üretimimizi artırarak 2017 yılında 30 bin çift bu ayakkabıdan ürettik ve ortalama 15 binini de başka ülkelere satma imkanımız oldu. Bu ayakkabının özelliği esnek bir deriye sahip olması. Napa deri ve içinde bulunan ithal süngerden dolayı bu ayakkabı şeker hastalarına, çok ayakta duranlara ve aşırı kilolulara çok iyi gelmekte. Ayakkabının özelliği şeker hastalarında ayak şişmesi meydana gelmekte, bu ayakkabı 1 numaraya kadar büyümekte. Ayrıca doğal malzemeden yapıldığı için hava alıyor ve esnek bir yapıya sahip ayrıca dışarıdan gelen darbeleri önlemekte. 2018 hedefimiz İstanbul'da yapılacak fuara katılıp üretimimize iki katına çıkarmak olacak" dedi.

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