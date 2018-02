Hatice, kızı için 6 ayda 55 kilo verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde yaptırdığı 'tüp mide' ameliyatıyla 6 ayda 139 kilodan 84 kiloya düşen Hatice Koçak (28), "Doğduğumda 5 kiloymuşum, yani doğuştan obezmişim. Kızım için zayıfladım" dedi.

Almanya'da yaşayan bir çocuk annesi Hatice Koçak, hep kilolu bir hayat sürdü. Kendi deyimiyle obez olarak doğan, 2015 yılında kızı dünyaya geldikten sonra daha da şişmanlayan Hatice Koçak, 140 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle hareket güçlüğü çeken Koçak, pek çok kez diyet yaptı. Bir türlü kilo veremeyen Koçak, sonunda obezite cerrahisine başvurmaya karar verdi. Bu yönde araştırma yapan Hatice Koçak, geçen 14 Ağustos'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller'e başvurdu.

6 AYDA 55 KİLO VERDİ

Prof. Dr. Nurullah Bülbüller'in muayene ettiği Hatice Koçak'a 'tüp mide' ameliyatı yapıldı. Operasyon sonrasında bir süre hastanede gözetim altında tutulan Koçak, taburcu edildi. Almanya'ya dönen Koçak, geçen 6 ayda 55 kilo verdi. 139 kilodan 84 kiloya inen Koçak'ın hedefi 70 kiloya kadar düşmek.

54 BEDENDEN 42'YE DÜŞTÜ, HEDEFİ 38 BEDEN

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole gelen Hatice Koçak, ameliyattan kısa süre sonra kilo kaybı yaşamaya başladığını söyledi. Kızı doğduktan sonra 140 kiloya kadar çıktığını, ameliyata girdiğinde ise 139 kilo olduğunu hatırlatan Koçak, "6 ayda 55 kilo verdim. 54 bedenden 42 bedene düştüm. Aşırı obez grubundan, hafif şişman sınıfına geçtim. Hedefim 38 bedene düşmek. Sanırım her şişmanın hayali budur. Şu an 15 kilo fazlam var. Diyetisyenimin de yönlendirmesiyle hayalime ulaşacağım" dedi.

'DOĞDUĞUMDA OBEZMİŞİM, KIZIM İÇİN ZAYIFLADIM'

Hatice Koçak, dünyaya geldiğinde 5 kilo olduğunu, doğduğu günden beri obezite hastalığıyla yaşadığını ifade etti. Obezitenin hayatının her anını olumsuz etkilediğine değinen Hatice Koçak, "Ameliyat öncesinde kilo kaybetmek için her yolu denedim. Yaklaşık 1 yıl hiç ekmek yemeyip, çeşitli diyetler denedim. Bir şişmanın, obezin kendi çabalarıyla uyguladığı tüm kilo verme yöntemlerini denedim, ama olmadı. Psikolojik baskı da vardı. Kızımın doğumundan sonra ona daha iyi gelecek sağlayabilmek için bunun doğru yol olduğuna inandım. Kızım için zayıflamış oldum" diye konuştu.

İDEAL KİLOSU 70 OLACAK

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nurullah Bülbüller de Hatice Koçak'ın aşırı kilolu olduğunu, bunun sosyal yaşamını, sağlığını etkilediğini söyledi. Muayene ve incelemeden sonra mide küçültmeye karar verdiklerini anlatan Prof. Dr. Bülbüler, "Çünkü diyet ve egzersizle başarı elde edemediğini ifade etti. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. 6 ayda yaklaşık, 55 kilo kaybetti. Halen kilo kaybetmeye devam edecek. Sağlığı çok daha iyi, spor ve egzersiz yapabiliyor. Hem psikolojik, hem de sağlık açısından rahat bir hale geldi. İstenen kiloya geldiğinde kilo kaybı duracak. Bir yıl içinde 70 kiloya geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

AŞIRI KİLO SOSYAL VE PSİKOLOJİK YAŞAMI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Bülbüller, aşırı kilonun insan yaşamını etkileyen sağlık sorunu olduğunu belirtti. Kilonun insanın sağlığını ve sosyal yaşamını etkilediğine değinen Prof. Dr. Nurullah Bülbüler, obezite ile mücadelede en başta yapılabilecek şeyin diyet ve egzersiz olduğunu kaydetti. Şişmanlığa neden olabilecek bir hastalık olup olmadığının araştırılmasının önemine de işaret eden Prof. Bülbüler, "Tüm bunlar incelendikten sonra en az 6 ay diyet ve egzersiz programı uygulanmalı. Eğer kilo veremiyorsa, kiloya neden olabilecek sağlık problemi yok ise o zaman ameliyata başvurulmalı" dedi.

Prof. Dr. Bülbüler, ameliyat sonrasında da hastaya diyet ve egzersiz programı uygulandığı kaydetti.

